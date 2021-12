Die Kirchen von Rice County ermutigen Familien in Not

Der Direktor des Sozialdienstes von Rice County, Mark Shaw, überbrachte während der heutigen Sitzung des Rates der Kommissare im Regierungsgebäude in Faribault gute Nachrichten.

Shaw sagte den Kommissaren: „Gerade zu einer Zeit, in der wir uns fragen, ob mit der Welt alles in Ordnung ist und alles, was nicht richtig erscheint, haben uns die richtigen Leute in der Kirche der Heiligsten Dreifaltigkeit in Veseli 3.065 US-Dollar als Geschenk angeboten. und die guten Leute der Hosanna Lutheran Church in Northfield haben uns 2.750 $ in Geschenkkarten zur Verfügung gestellt. „

Shaw fuhr fort: „Zum Beispiel stellen sie diese Geschenkkarten mit Ornamenten und Gegenständen zur Verfügung, die sie an bedürftige Kinder und Familien verteilen können diese Geschenke und wir werden sie mit Bedacht einsetzen, um die Bedürfnisse von Kindern und Familien in Not in Rice County zu erfüllen.

Commissioner Jeff Docken bedankte sich im Namen des County Council für die Geschenke.

Ebenfalls während der Sitzung genehmigten die Kommissare die Abschlusszahlungen für drei große Straßenprojekte, die dieses Jahr im Landkreis abgeschlossen wurden.

$ 148.834,25 an BCM Construction für den Ersatz der Richland Township Bridge

79.676,97 $ an Crane Creek Asphalt für verschiedene bituminöse Beschichtungen

$ 24.075,10 an McNamara Contracting für die Reparatur von Bürgersteigen in County 6, hauptsächlich in der Gemeinde Wheatland

Kommissar Jim Purfeerst drückte seine Freude darüber aus, dass drei verschiedene Unternehmen die Arbeit bekommen.

