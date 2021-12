Nintendo Indie World Dezember 2021: Die 10 größten Ankündigungen

von Nintendo neuster Indie World-Stream ist voller großartiger Neuigkeiten für Fans großartiger Spiele von Indie-Entwicklern. Nintendo bestätigte am Mittwoch eine lange Liste von beliebten Veröffentlichungen und vielversprechenden kommenden Spielen für Nintendo Switch. Diese Auflistung enthält Spiele wie Chicorée: eine bunte Geschichte, das Spiel Nr. 2 des Jahres auf Polygon; Töten, Omocats farbenfrohes und zugleich dunkles Indie-Rollenspiel; und Sternenmeer, das nächste Spiel von Der Messenger Sabotage Studio-Entwickler.

Vier der Spiele, die in der Indie World-Sendung am Mittwoch vorgestellt wurden, kommen heute im Nintendo Switch eShop an: Dungeon Knabbereien, Lass uns spielen! Oink-Spiele, Chicorée: eine bunte Geschichte, und Zeitlich. Switch-Besitzer können auch eine spielbare Vorschau aller Spiele erhalten. Abbildung 2: Creed Valley, dank einer kürzlich im eShop veröffentlichten Demo.

Lesen Sie weiter, um eine Aufschlüsselung aller großen Ankündigungen in Nintendos Indie World-Stream für Dezember zu erhalten.

Sternenmeer

Ein Prequel zum Side-Scrolling-Actionspiel Der Messenger, Sternenmeer ist ein isometrisches Rollenspiel mit einer ebenso Retro-Atmosphäre. Es ist ein klassisches RPG im 16-Bit-Stil mit rundenbasierten Kämpfen und enthält Musik des Komponisten Yasunori Mitsuda (der Auslöser einer Stoppuhr, Chrono Croix, und Xenoblade-Chroniken 2). Sternenmeer kommt zu Nintendo Switch Holiday 2022. Es kommt nächstes Jahr auch auf den PC.

Töten

Omocats emotionales und gruseliges Rollenspiel Töten, der Vergleiche mit gezogen hat An die Erde gebunden und Yume nikki, wurde letztes Jahr auf dem PC veröffentlicht. Es kommt jetzt im Frühjahr 2022 auf Nintendo Switch.

Chicorée: eine bunte Geschichte

Das niedliche und farbenfrohe Abenteuer der existenziellen Krise von Team Chicory, das bereits auf PC- und PlayStation-Plattformen verfügbar ist, erscheint heute auf Nintendo Switch. Mit einem magischen Welpen, der eine Bürste schwingt, Chicorée: eine bunte Geschichte ist eines der besten des Jahres, wie in der Liste der Spiele des Jahres von Polygon gezeigt:

Es kommt selten vor, dass ein Spiel gespielt wird, bei dem das zentrale Verb, malen, auch der emotionale Knoten ist, um den sich seine Themen und sein Universum drehen. Chicoree hat andere Verben – erforschen, sprechen, Rätsel lösen – aber vor allem ist es ein Spiel, um die ganze Welt nach Belieben zu malen, mit völliger Hingabe.

Endling: Aussterben ist für immer

Geplant, ein herzzerreißendes Abenteuer zu werden, Endling: Aussterben ist für immer Pits Spieler als Füchsin, die ihre drei Jungen in einer Welt, die vom menschengemachten Klimawandel verwüstet wird, in Sicherheit bringen muss. Ende verspricht Stealth, Survival und gefährliche Abenteuer, wenn es um Switch im Frühjahr 2022 geht.

Welt OlliOlli

Entwickler Roll7 hat den Fans einen neuen Blick auf – und ein Veröffentlichungsdatum für – gegeben Welt OlliOlli, das ehrgeizige und köstlich schräge neue Side-Scrolling-Skateboard-Abenteuer. Welt OlliOlli erscheint am 8. Februar 2022 für Nintendo Switch.

Abbildung 2: Creed Valley

Isometrisches Musik-Action-Abenteuer vor dem Schlafengehen Abbildung 2: Creed Valley debütiert im Februar 2022, aber Spieler können ihre Welt im menschlichen Geist heute mit einer kostenlosen Demo im Switch eShop erkunden. Abbildung 2: Creed Valley wird Einzelspieler- und Koop-Spiele anbieten.

Aliisha – Die Zwillingsgöttinnen vergessen

Die Zwillingsschwestern Aisha und Lisha müssen auf einer Reise ins Herz eines Tempels in einem Puzzle-Abenteuer-Spiel zusammenarbeiten, indem sie Hinweise austauschen und Geräte ausnutzen Aliisha – Die Zwillingsgöttinnen vergessen . Developer Underscore verspricht eine berührende Geschichte mit mehreren Enden, wenn er hat es beendet wird im Frühjahr 2022 exklusiv für Nintendo Switch als Konsole erscheinen.

Lokomotivmuster

Lokomotivmuster ist ein Point-and-Click-Mord-Mystery-Comedy-Abenteuer, das in einem Zug namens Reuss Express spielt. Die Spieler müssen den verdächtigen Tod von Lady Unterwald untersuchen, um ihren Namen reinzuwaschen, da sie die Hauptverdächtigen sind! Gepostet von Chucklefish, Lokomotivmuster kommt nächsten Sommer zu Switch.

Dungeon Knabbereien

Der küchenbasierte 2D-Side-Scrolling-Action-Plattformer Dungeon Knabbereien, das bereits im Early Access auf Steam verfügbar ist, kommt für Nintendo Switch … ab heute.

EP Afterlove

Dieses Visual Novel / Rhythmusspiel, das von Mangas über Liebe, Musik und Freundschaft inspiriert wurde, spielt in Jakarta im nächsten Sommer auf Nintendo Switch. Entwickelt vom Creative Director von Kaffee Konferenz und Was kommt als nächstes, EP Afterlove ist sowohl ein Mixtape als auch ein narratives Abenteuer.