Katze stirbt, während sie kleine Kinder vor einer der gefährlichsten Schlangen Australiens schützt

SASKATOON, Saskatchewan (CTV Nachrichten) – Eine Familienkatze in Australien wird nach seinem Tod als “vierbeiniger Held” dargestellt, während sie gegen eine Giftschlange kämpft, die sich in die Nähe von zwei kleinen Kindern geschlichen hat.

Die herzzerreißende Geschichte der kurzhaarigen Katze namens Arthur wurde in einem Facebook-Beitrag des Animal Emergency Service erzählt, der in Brisbane, an der Gold Coast und an der Sunshine Coast dringend tierärztliche Hilfe leistet.

“Helden kommen in allen Formen und Größen”, sagte die Gruppe. “Seine natürlich zerstörte Familie erinnert sich liebevoll an ihn und ist für immer dankbar, dass er das Leben der Kinder gerettet hat.”

Die Katze folgte spielerisch zwei kleinen Kindern in den Hinterhof der Familie, als sie von einer östlichen braunen Schlange angesprochen wurden, die von der Zeitschrift Australian Geographic unter den Top 10 der sehr giftigen Schlangen des Landes eingestuft wurde. Der Auslass sagte auch, dass die Art für ihre Aggressivität und Beweglichkeit bekannt ist.

“Arthur ist aktiv geworden, um seine junge Familie zu beschützen, indem er die Schlange getötet hat.” Leider erhielt Arthur dabei einen tödlichen Schlangenbiss “, schrieb die Gruppe in der Post.

Auf dem Post stand, dass niemand den tatsächlichen Biss sah, als er die Kinder aus dem Hof ​​holte. Er bemerkte nur, dass “Arthur zusammenbrach und sich schnell erholte, als wäre lange danach nichts passiert.”

In liebevoller Erinnerung an Arthur, den vierbeinigen Helden. ♥ ️🐾🐈 Helden gibt es in allen Formen und Größen! Arthur, ein entzückender … Geschrieben von Tiernotdienst sicher Sonntag, 14. Februar 2021

Gepostet von Animal Emergency Service Am Sonntag, dem 14. Februar 2021, erklärte der Tiernotdienst, dass der Zusammenbruch von Tieren nach einem Schlangenbiss häufig ist, Tierbesitzern jedoch nicht bekannt ist. Ein Schlangenbiss einer östlichen braunen Schlange kann zu einer fortschreitenden Lähmung führen und die Blutgerinnung verhindern, wodurch die Opfer zusammenbrechen.

Am nächsten Morgen, als die Familie feststellte, dass Arthur wieder zusammengebrochen war und nicht mehr aufstehen konnte, brachten sie ihn in ein Krankenhaus in der ländlichen Stadt Tanawha, 90 Kilometer nördlich von Brisbane.

“Leider waren Arthurs Symptome zu schwerwiegend, um sich zu erholen”, sagte die Gruppe. „Mit größtem Herzen mussten seine Besitzer Arthur verlassen, nachdem sie seine Engelsflügel gewonnen hatten.

Das Rettungsdienstpersonal war Arthur nicht fremd und nannte ihn “unseren kleinen Helden”, der “immer in Unordnung geriet”. Er hatte “uns schon einmal besucht, bevor er Opfer von Unfällen geworden war, und war bei unserem Team sehr beliebt”.

The-CNN-Wire ™ und © 2021 Cable News Network, Inc., ein Time Warner-Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

