Verkocht! Alles, was Sie im März 2021 auf Switch, PS4, Xbox One und PC essen können

Verkocht! All You Can Eat wird am 23. März 2021 endlich auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam erhältlich sein. All You Can Eat, das letztes Jahr auf PS5 und Xbox Series X / S veröffentlicht wurde, enthält alle Songs von Overcooked! und verkocht! 2 Inhalt. Darüber hinaus ist alles remastered und wird in 60 FPS und 4K Auflösung verfügbar sein.

Für diejenigen, die gerne online spielen, bietet diese Sammlung Online-Multiplayer für Overcooked! zum ersten Mal. Darüber hinaus wird die Unterstützung für Crossplay in einem Update nach dem Start veröffentlicht. Es wird auch neue exklusive Küchen und Köche geben, neue Trophäen und Erfolge sowie eine größere Auswahl an Zugänglichkeitsoptionen, einschließlich eines Assistenzmodus.

Der Assist-Modus bietet die Möglichkeit, die Level-Zeiten zu erhöhen, die Punktzahl für Mahlzeiten zu erhöhen, die Rezeptzeiten zu verlängern und den Ablauf der Bestellung zu deaktivieren.

Für Fans der Muppets wird der schwedische Koch auch als kostenloser Download für alle Overcooked verfügbar sein! Alles, was Sie für eine begrenzte Zeit von Spielern essen können.

Weitere Informationen zu Overcooked! Finden Sie in unserer Rezension des Originalspiels und seiner Fortsetzung Overcooked! 2.

Adam Bankhurst ist Nachrichtenredakteur bei IGN. Sie können ihm auf Twitter folgen @ AdamBankhurst und weiter Tic.