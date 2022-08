Kardinäle der katholischen Kirche treffen sich im Vatikan mit Papst Franziskus

Kommentiere diese Geschichte Kommentar

VATIKANSTADT – Kardinäle der katholischen Kirche sind in Rom zu einer Reihe offizieller Veranstaltungen zusammengekommen, die am Samstag begannen, als Papst Franziskus 20 neue Geistliche in ihren exklusiven Club aufnahm. Dann stehen zwei Diskussionstage ab Montag auf der Tagesordnung über die Reformen der vatikanischen Verfassung. Aber genauso wichtig ist auch eine inoffizielle Agenda.

Die Kardinäle müssen sich kennenlernen, denn jedes Mal, wenn Franz zurücktritt oder stirbt, müssen sie seinen Nachfolger aus ihren Reihen wählen. Angesichts der Seltenheit solcher Versammlungen ist dies eine ihrer besten Gelegenheiten, sich neu zu gruppieren, einander einzuschätzen und sich eine Meinung über die zukünftige Richtung der katholischen Kirche zu bilden.

„Das ist kein Casting [call], aber wir brauchen diesen Moment“, sagte Kardinal Cristóbal López Romero, in Spanien geborener Erzbischof von Rabat, Marokko. „Früher oder später werden wir den nächsten Papst wählen müssen. Deshalb müssen wir einander hören, einander kennen.

Der Vatikan sagt, dass 197 der 226 Kardinäle der Welt diese Woche in Rom eingetroffen sind – ein bemerkenswerter Prozentsatz angesichts des fortgeschrittenen Alters der Mitglieder der Gruppe. (Nur Kardinäle unter 80 Jahren – derzeit 132 Personen – sind berechtigt, an einem Konklave teilzunehmen, das den Papst wählt.)

Obwohl sich Kardinäle normalerweise in beträchtlicher Zahl im Vatikan versammeln, wenn Franziskus neue Mitglieder schafft – was er während seines Pontifikats acht Mal tat –, gab es im Jahr 2021 bekanntlich kein Konsistorium. Und das Konsistorium 2020 hatte aufgrund der Pandemie nur begrenzte Besucherzahlen. Infolgedessen ist dies die erste große Versammlung von Kardinälen seit 2019, einer Zeit, als der Endpunkt des Pontifikats von Franziskus noch weit entfernter zu sein schien. Einige Kirchenbeobachter sagen, man müsse noch weiter zurückgehen – bis 2015 – um eine Zeit zu finden, in der Kardinäle in ähnlicher Zahl im Vatikan erschienen.

In vier Monaten wird Franziskus 86 Jahre alt, ein Alter, das seit dem 19. Jahrhundert nur ein anderer amtierender Papst erreicht hat: Leo XIII., der 1903 immer noch 93 Jahre alt war. Obwohl sein Gesundheitszustand während eines Großteils seines Papsttums stabil war, unterzog er sich letztes Jahr einer Dickdarmoperation. und sagt, er habe noch „Spuren“ von der Vollnarkose. Und in letzter Zeit sitzt er wegen Knieschmerzen meistens im Rollstuhl. Obwohl keines der beiden Probleme seine Führung der Kirche untersagte, erinnerten die Ereignisse an die Gebrechlichkeit des Alters und Intensivierung Fragen über seine Langlebigkeit.

Francis sagte letzten Monat, dass die „die Tür ist offensich zurückzuziehen, falls ihn seine Gesundheit daran hindert, die Gemeinde zu leiten. Aber er sagte, er sei noch nicht an diesem Punkt angelangt.

„Das heißt nicht, dass ich übermorgen nicht anfangen werde zu denken [about it]oder?“, sagte Francois. „Aber im Moment ehrlich gesagt nicht.“

In früheren Zeiten der Kirche hätte man von Franziskus erwarten können, dass er bis zu seinem Tod weiter diente. Aber der atemberaubende Rücktritt von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013 schuf eine Alternative für moderne Päpste.

Jedes Mal, wenn Francis aus dem Amt scheidet, werden den Kardinälen, die seinen Nachfolger wählen werden, mehrere entscheidende Fragen gestellt. Die erste ist, ob sie einen Nachfolger suchen werden, der die Vision von Franziskus von einer integrativeren Kirche teilt. Franziskus, mehr als neun Jahre nach seinem Pontifikat, hat dazu beigetragen, die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios zu erhöhen, da seine Nominierungen laut Vatikanstatistik jetzt 63 Prozent der Kardinäle im Wahlalter ausmachen. Dennoch sind Konklaven notorisch unberechenbar. Nicht alle von Franziskus ausgewählten Kardinäle teilen seine Weltanschauung. Und die Unterstützung von Kardinälen, die von den konservativeren Vorgängern Benedikt und Johannes Paul II. ausgewählt wurden, wäre immer noch erforderlich, damit jeder zukünftige Papst die Zweidrittelschwelle erreicht.

Eine andere Frage betrifft die Geografie: Wird der nächste Papst kein Europäer sein? Vor Franziskus, der Argentinier ist, hatte die Kirche europäische Päpste für mehr als ausgewählt 1000 Jahre später. Aber während die Kirche in Europa verkümmert, hat sich ihr geografisches Herz an Orte wie Lateinamerika und Afrika verlagert. Franziskus hat mit den Kardinälen, die er im Laufe der Jahre ausgewählt hat, die Masse der potenziellen Wähler weniger europäisch gemacht. Franziskus‘ neueste Gruppe von Kardinälen repräsentiert Orte wie Timor-Leste, Kolumbien und Nigeria.

Am Montag werden die Kardinäle zwei Tage lang über die neue Verfassung des Vatikans sprechen, die im März veröffentlicht wurde und einer Umstrukturierung der kirchlichen Bürokratie gleichkam. Aber es gibt auch viel Zeit, um Kontakte zu knüpfen. Ihr Aufenthalt in Rom fällt mit der Schließung der Stadt im August zusammen, da die Römer aus der Stadt in die Berge und an die Strände abgezogen sind und viele Cafés und Restaurants geschlossen sind. Die Straßen rund um den Vatikan sind gefüllt mit einer Mischung aus Reisegruppen und hochrangigen Prälaten.

López Romero sagte in einem Interview, er habe bereits Zeit gehabt, mit einem Kardinal aus Guinea, Robert Sarah, zu Abend zu essen und zu beten. Der jüngste Kardinal, Giorgio Marengo, 48, ein Italiener, der viele Jahre in der Mongolei gedient hat, sagte, seine Hoffnungen für die kommenden Tage seien „sehr grundlegend“ – die anderen Kardinäle besser kennenzulernen.