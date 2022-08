Glenn W. „Bud“ Sheffler, 64, aus Blairsville, PA, verstarb am Donnerstag, den 25. August 2022, friedlich im Indiana Square Personal Care Home, Indiana, PA

Er wurde am 15. Februar 1958 in Latrobe, PA, als Sohn von Lloyd und Gladys (Allison) Sheffler geboren.

Glenn war Mitglied der SS Simon & Jude Roman Catholic Church in Blairsville. Er ist Absolvent der Derry Area High School, Klasse von 1976 und der Greensburg School of Technology.

Er war ein vielseitiger Mann, am liebsten Skifahren, vom Heliskiing in Österreich bis Seven Springs mit seinen Kumpels. Er lehnte nie eine Chance ab, in die Berge zu gehen.

Neben seinen Hobbys war Glenn 32 Jahre lang Mitarbeiter von Kennametal. Er hat umfangreiche Forschungen zu Metalldesign und -schneiden in der Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie durchgeführt. Glenn hatte zahlreiche Patente auf Schneidwerkzeuge und Werkzeughalterdesigns. Er hat auch mit dem National Center for Defense Manufacturing and Consortium zusammengearbeitet und Ratschläge zur Implementierung neuer Technologien gegeben.

Er hinterlässt seine 43-jährige Frau Deborah J. (Dettore) Sheffler, die er am 12. Mai 1979 heiratete, Tochter Hannah M. Sheffler (Scott), Stiefmutter Pat Dettore, drei Schwestern, Pam Clawson (Randy) aus Derry ; Amy Everett (Deron) von Latrobe und Phoebe Dietrich (Scott) von Blairsville; drei Schwäger, Don Dettore (Cindy), David Dettore (Barb), Dan Dettore (Sandy), Schwägerin, Dina Porterfield (Randy) und mehrere Nichten und Neffen.

Er wurde von seinen Eltern und seinem besten Freund Mitch verstorben.

Die Familie wird am Sonntag von 14 bis 16 Uhr im Shoemaker Funeral Home, Inc., 49 N. Walnut St., Blairsville, PA, Freunde empfangen. Am Sonntag findet um 15.30 Uhr ein Weckgottesdienst im Bestattungshaus statt.

Die private Beisetzung erfolgt auf dem SS Simon & Jude Cemetery in Blairsville, PA.

