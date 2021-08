Kabul von heftiger Explosion, Schüssen, mindestens drei Toten getroffen

Ein Überblick über die Grüne Zone in Kabul, Afghanistan, 13. März 2019. REUTERS / Omar Sobhani

KABUL, 3. August (Reuters) – Eine mächtige Explosion, gefolgt von sporadischen Schüssen, ereignete sich am Dienstag in Kabul, der afghanischen Hauptstadt, in der Nähe der stark befestigten „grünen Zone“ der Stadt, einem Gebiet mit Regierungsgebäuden und ausländischen Botschaften, teilten Polizeibeamte mit.

Mindestens drei Menschen seien getötet und sieben verletzt worden, sagte Ghulam Dastagir Nazari, Sprecher des Gesundheitsministeriums, und fügte hinzu, die Zusammenstöße gingen weiter.

Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter sagte, die Explosion sei offenbar durch eine Autobombe verursacht worden und das offensichtliche Ziel sei die Residenz eines Parlamentsabgeordneten.

Zwei bewaffnete Männer seien noch immer in der Gegend gewesen und hätten mit afghanischen Sicherheitskräften zusammengestoßen, sagte der Beamte. Mehrere Häuser von afghanischen Beamten, Gesetzgebern und prominenten Einwohnern wurden bei den anhaltenden Zusammenstößen belagert, sagten Anwohner.

Das Notkrankenhaus der Stadt teilte in einem Tweet mit, dass es bisher sechs Menschen bei dem Angriff verletzt hatte.

Keine Gruppe übernahm sofort die Verantwortung.

Innerhalb von Minuten nach der Explosion gingen Hunderte von Zivilisten in Kabul auf die Straße und sangen Allahu Akbar (Gott ist der Größte), um ihre Unterstützung für die afghanischen Regierungstruppen und ihre Opposition gegen die Taliban zum Ausdruck zu bringen.

Der Nachtmarsch breitete sich durch die Stadt aus, wobei sich hauptsächlich Männer und Frauen den Protesten anschlossen und Kerzen und afghanische Flaggen trugen, um eine vereinte Opposition gegen die offene islamistische Gruppe zu signalisieren.

“Die ganze Welt kann sich dafür entscheiden, über das, was in Afghanistan passiert, zu schweigen, aber wir können und werden nicht länger schweigen … wir werden unseren Sicherheitskräften bis zu unserem letzten Atemzug beistehen”, sagte ein Demonstrant. in Kabul unter der Bedingung der Anonymität.

Letzte Woche trotzten Bewohner von West-Herat den Straßen trotz Kämpfen in der Nähe, um gegen die Taliban zu protestieren. Andere Städte organisierten schnell, sich in den nächtlichen Gesängen ihrer Häuser als Zeichen der Unterstützung für die belagerten Sicherheitskräfte anzuschließen.

Die Zusammenstöße zwischen afghanischen Streitkräften und den Taliban eskalierten im ganzen Land, wobei die aufständische Gruppe die Kontrolle über Kontrollpunkte, Handelsposten und Infrastrukturprojekte übernahm.

Afghanische Streitkräfte haben die Bewohner der südlichen Stadt Lashkargah aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich von Gebieten fernzuhalten, in denen die Taliban die Kontrolle übernehmen, da sie Operationen gegen die Gruppe starten wollen.

Die Taliban sagten, ihre Kämpfer hätten am Dienstag in Kabul einen Distriktgouverneur in der zentralen Provinz Maidan Wardak getötet.

Berichterstattung aus dem Büro in Kabul, Redaktion von Nick Tattersall, William Maclean

