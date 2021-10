k-os und KAGE E reisen im Video “HOT BOY” durch Raum und Zeit

In ihrem neuen Clip für “HEISSER JUNGE” Toronto Rap OG Amsel und sein Schützling KAGE E Erkunden Sie die jenseitige Schönheit von Vancouver auf einer intergalaktischen Reise durch Raum und Zeit.

Für das Video verwandelt Regisseur Drew Lightfoot, der Visionär hinter den zeitlosen Visuals von k-os für „Sunday Morning“ und „4321“, Vancouver in eine Science-Fiction-Stadtlandschaft voller Motorräder und UFO-Laserstrahlen. Am Ende des k-os-Musikvideos von 2004 zu „Man I Used to Be“ sehen wir ihn in den Tiefen des Weltraums verschwinden. Siebzehn Jahre später präsentiert “HOT BOY” endlich k-os’ Rückkehr zum Planeten Erde mit einem 16-jährigen KAGE E an seiner Seite.

„Es war surreal! Es ging alles so schnell, aber ich habe definitiv jeden Moment eingefangen und es war toll, k-os und alle Beteiligten zu treffen“, sagte KAGE E, die vor dem Video noch nie in Vancouver war. „Er hatte einen großen Einfluss auf mich und es war widerlich, mit ihm an dem Video arbeiten zu können! Wir machten jede Sekunde etwas und endeten damit, direkt nach meiner Landung zu schießen.

Bild von Tom Belding

Die 16-jährige Rapperin und Ko sahen ihre Freundschaft via Instagram aufblühen, als KAGE E dem Hip-Hop-Veteranen per DM einen Song namens “Searchin” schickte. K-os wusste sofort, dass die beiden textlich synchron waren, und zusammen haben sie eine selbsternannte “Batman- und Robin-Atmosphäre”.

Diese Stimmung wird besonders im „HOT BOY“-Video deutlich, in dem ein Foto der beiden Rapper zu sehen ist, die auf einem Luxus-Schnellboot über dem Wasser schweben und auf einen blauen Strahl eines scheinbar k-‘Raumschiffs zusteuern.

„Seit ‘Top of the World’ mit den Rascalz mit Barrington Levy habe ich in Vancouver kein Video mehr gedreht. Wenn Sie hier zeigen und schießen, gibt es überall natürliche Schönheit, einschließlich der Menschen “, sagt k-os. „Ich wollte wirklich, dass KAGE E die Magie von Vancouver erlebt, da es mich bei meinem ersten Abenteuer hier umgehauen hat, insbesondere die immaterielle Atmosphäre in der Nacht. Drew Lightfoot und Devin Karringtem haben die Veranstaltung wunderschön festgehalten.