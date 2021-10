UNGLÜCKLICH! Dominic Thiem verlässt zum ersten Mal seit 5 Jahren die ATP Top 10

Der frühere US-Open-Champion Dominic Thiem zog sich im Juni 2021 eine schwere Handgelenksverletzung zu. Der Österreicher kann seitdem nicht mehr an der ATP Tour teilnehmen. Zuletzt wurde Thiem aus den Top 10 der ATP-Rangliste entfernt. Es belegt derzeit den 11. Platz des ATP-Rankings.

Durch den Sieg von Jannik Sinner im Viertelfinale der Vienna Open erkämpfte er sich den 9. Platz, gefolgt von Hubert Hurkacz auf dem zehnten Platz. Der Österreicher hat seit den Mallorcan Open im Juni bei keinem Turnier mehr gespielt. Er gab jedoch optimistische Nachrichten bezüglich seiner Rückkehr bekannt.

Dominic Thiem fällt aus den Top 10

Der frühere US-Open-Champion Dominic Thiem rutschte in der ATP-Rangliste auf den 11. Mit 3315 Punkten liegt der Österreicher auf Platz 11. Hauptgrund für diesen Sturz war der Sieg von Jannik Sinner über Casper Ruud im Viertelfinale der Vienna Open. Vor dem Match lag Sinner mit 3260 Punkten auf dem 11. Platz, knapp hinter Hubert Hurkacz.

Mit dem Sieg über Ruud erwischte er jedoch ein paar entscheidende Punkte für sich selbst, als er mit 3395 Punkten auf den 9. Platz klettert. Im Halbfinale des Wettbewerbs trifft Sinner nun auf Frances Tiafoe.

NEW YORK, NEW YORK – 13. SEPTEMBER: Dominic Thiem aus Österreich reagiert im dritten Satz während seines letzten Herreneinzelspiels gegen Alexander Zverev aus Deutschland am 14. Tag der US Open 2020 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 13. im New Yorker Stadtteil Queens. (Foto von Matthew Stockman / Getty Images)

Da Thiem seit Juni kein Turnier mehr gespielt hat, konnte er keine Punkte für sich sammeln. Dies ist das erste Mal seit 2016, dass er aus den Top 10 der ATP-Rangliste abgerutscht ist. Der ehemalige Weltranglistenerste 3 gab jedoch kürzlich einige Entwicklungen zu seiner Genesung bekannt, da er hofft, zur ATP 2022-Tour zurückzukehren.

Der Österreicher ist optimistisch für die Saison 2022

Zuletzt teilte Dominic Thiem einige positive Nachrichten über seine Rückkehr auf die Tennisplätze. In einem Interview mit GQ, er erklärt,” Im Moment liegt der Fokus natürlich auf der Hand. Momentan habe ich fünf bis sechs Behandlungen am Tag, was alleine bis zu dreieinhalb Stunden dauert.

“Wenn ich im Januar wieder mit Turnierspielen in Australien beginne, hoffe ich, hundertprozentig bereit zu sein und körperlich und spielerisch besser denn je zu sein.”

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 6. Mai 2021 Der Österreicher Dominic Thiem feiert seinen Sieg über den Australier Alex de Minaur REUTERS / Juan Medina

Dominic Thiem hat sich in den letzten Jahren außergewöhnlich gut verhalten. Trotz vier Grand-Slam-Finals triumphierte der Österreicher nur über eins. Wir hoffen, dass Thiem sich vollständig erholt und bald wieder auf Tour ist.

