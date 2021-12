Joy Reid beschuldigt Elon Musk, „schwarze Volkssprache für frauenfeindliche Zwecke zu entführen“

MSNBC-Moderatorin Joy Reid schlug Elon Musk in einem kritischen Tweet, der sich an Senatorin Elizabeth Warren richtete, für das, was sie als „Ablenkung von der schwarzen Volkssprache“ bezeichnete.

Der Chef von Telsa und Space X reagierte auf Kommentare von Frau Warren Anfang dieser Woche, der meinte, dass Mr. Musk seine Auswahl nicht verdient habe, da Zeitist die Person des Jahres, weil er 2021 nicht genug Steuern bezahlt hat.

Führungskraft hat sich einen gewissen Ruf erworben für Vergeltungsmaßnahmen gegen Kritiker und schlug typischerweise in einem jetzt viralen Artikel auf den Gesetzgeber von Massachusetts ein.

„Bitte rufen Sie den Direktor nicht wegen mir an, Senatorin Karen“, Mr. Musk hat geschrieben. Die fragliche „Karen“ -Trope, die oft als Hohn für weiße Frauen mittleren Alters verwendet wird, wurde von einigen Kritikern – wie Frau Reid – als frauenfeindlich bezeichnet.

In seiner MSNBC-Show Anfang dieser Woche beschrieb der Sender Herrn Musk als „das absolut Schlimmste“.

„Elon [Musk] war nicht glücklich, also tat er, was er immer tut. Er stampfte mit dem Fuß auf und verfluchte Senator Warren, nannte sie eine „wütende Mutter“ und nannte sie Senatorin Karen. „

Sie fügte hinzu, dass Herr Musk ein „Schwanz … ein egoistischer und respektloser“ sei, der „die schwarze Volkssprache für frauenfeindliche Zwecke entführt“, indem er das umstrittene „Karen“-Label verwendet.

Mögen der bbc erklärt, der Ursprung des Wortes bezieht sich auf eine Person, die sein „relatives Privileg gegen eine farbige Person“ aufwühlt, wie wir in vielen gesehen haben virale Videos.

Der Milliardär ging erneut zu Twitter, nachdem er das Segment von Frau Reid über ihn gesehen hatte, und beschuldigte die TV-Persönlichkeit, „eine Lobbyistin für Sen Karen“ zu sein. [Warren]. „

Senator Warren stand dem südafrikanischen Milliardär sehr kritisch gegenüber (REUTERS)

Herr Musk hat von vielen Politikern der Linken für seine Geschäftspraktiken Gegenreaktionen auf sich gezogen, da er zu Beginn seiner Tätigkeit bei Tesla und Space X staatliche Zuschüsse stark in Anspruch genommen hatte.

Andererseits wird dem System durch die Besteuerung nur sehr wenig zurückgegeben. Gemäß InitiiertHerr Musk zahlte zwischen 2014 und 2018 455 Millionen US-Dollar an Bundeseinkommensteuern, während sein Vermögen 13,9 Milliarden US-Dollar erreichte. Er zahlte 2018 auch keine Bundeseinkommensteuer.

Der 50-Jährige hat seitdem behauptet dass er in diesem Jahr nach einem erfolgreichen einmonatigen Lauf für Tesla „mehr Steuern zahlen muss als jeder Amerikaner in der Geschichte“.