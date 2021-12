Was sehen Sie, wenn Sie dieses Bild betrachten?

Beispiel-Screenshots des Aussehens der vier Variationen für verschiedene Benutzer. Bild : David Buchanan

Wir alle erinnern uns an die „Welche Farbe hat dieses Kleid?“ Phänomen gefolgt von „Yanny gegen Laurel.“ Jetzt hat die Welt ein neues Rätsel zu lösen, und es wird Apple-Benutzer gegen ihre langjährigen Rivalen antreten lassen.

So funktioniert es: Sehen Sie sich das Bild unten auf einem PC oder Android-Telefon (oder einem anderen Produkt, das nicht von Apple stammt) an. Zeigen Sie dann dasselbe Bild auf einem Apple-Gerät an. Wenn Sie bereits einen Mac, iPhone oder iPad verwendet haben, wechseln Sie zu einer anderen Plattform.

Bild : David Buchanan

Versuchen wir es noch einmal mit einem anderen Bild.

Bild : David Buchanan

Ziemlich ordentlich, oder? Beim Betrachten des ersten Bildes auf einem PC oder Android-Telefon sollten Sie die Meldung „HALLO WELT“ sehen. Auf einem Apple-Gerät lautet dieselbe Bilddatei „HALLO APPLE“. (Es gibt einen Vorbehalt, auf den wir weiter unten genauer eingehen werden.)

Das zweite Bild ist noch trippiger. Auf einem Nicht-Apple-Gerät zeigt das Bild einen älteren IBM-PC, aber wenn Sie zu einem i-Gerät wechseln, sehen Sie einen älteren Mac.

Okay, was ist denn hier los? Lassen Sie den Ingenieur und Kryptografen David Buchanan – den Mastermind hinter diesem Rätsel – die Erklärung machen:

„Ich habe das gefunden, als ich meinen eigenen Multithread-PNG-Decoder geschrieben habe. Als ich über mein Design nachdachte, wurde mir klar, dass ich einen ausnutzbaren Implementierungsfehler hatte “, schrieb Buchanan in einer Blogeintrag. „Nachdem ich erfahren hatte, dass Apple eine eigene Implementierung von parallel dekodierbaren PNGs hat, wurde mir klar, dass sie genau den gleichen Fehler gemacht hatten! „

Vereinfacht gesagt gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Bild zu dekodieren. Sie können dies in einem einzelnen Thread oder in parallelen Threads tun, die in Blöcke aufgeteilt sind (eine Methode zur Beschleunigung der Programmausführung), wie es Buchanan versucht hat. Er entdeckte einen Fehler in seinem eigenen Projekt und fand dann heraus, dass Apple den gleichen Fehler gemacht hatte. Er stellte fest, dass es möglich war, eine PNG-Datei zu rendern, wobei: entpacken (a + b)! = Entpacken (a) + entpacken (b) (wobei! = bedeutet nicht gleich). Das heißt, zwei getrennt decodierte und dann zusammengebaute Teile erzeugten nicht immer die gleichen Ergebnisse wie diese gleichen zwei Teile zusammen decodiert.

„Es könnte passieren, wenn ein endet auf halbem Weg durch einen unkomprimierten Block. Es ist also möglich, dass ein Bild zwei mögliche Interpretationen hat, je nachdem, ob ein paralleler oder ein nicht paralleler Decoder es dekodiert“, so Buchanan weiter.

Für Sie Skeptiker, als ich diese Bilder meinem Bruder, einem Forscher an der University of Virginia, zeigte, hat er die Dateien gehasht (in Zahlen umgewandelt) und bestätigt, dass sie tatsächlich gleich sind, was beweist, dass Buchanan schneidet nicht ab, indem es Ihnen je nach verwendetem Browser oder Betriebssystem unterschiedliche Dateien bereitstellt.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, dieses Puzzle zu reproduzieren, kann dies an Ihrem Browser liegen, da der Trick auf Apple-Software und nicht auf Hardware basiert. Nachdem wir das Bild auf mehreren Geräten und Browsern angesehen hatten, haben wir erfahren, dass Apple-Produkte, auf denen Safari ausgeführt wird, immer HALLO APPLE anzeigen, während Nicht-Apple-Geräte, die andere Browser verwenden, HALLO WELT anzeigen.

Aber die Dinge werden verwirrend, wenn Sie anfangen zu mischen und zu kombinieren.

Bei Verwendung anderer Browser als Safari auf mobilen Apple-Geräten (iPad, iPhone) wurde die Meldung HALLO APPLE angezeigt. Seltsamerweise würde die Verwendung derselben Browser (z. B. Chrome, Opera, Edge) auf einem Mac die Meldung HALLO WELT anzeigen. Obwohl wir uns nicht sicher sein können, deutet dies darauf hin, dass Browser-Apps, die für den App Store geschrieben wurden, die PNG-Renderbildbibliothek von Apple verwenden, während Browser als Programme auf macOS heruntergeladen werden, verwenden ihren eigenen PNG-Parser.

Wie auch immer, wenn Sie Spaß haben wollen, hat Buchanan ein Tool namens . veröffentlicht ‚Mehrdeutiger PNG-Packer‘ die es jedem ermöglicht, Bilder zu erstellen, die anders aussehen, wenn sie mit Apple-Software ausgeführt werden. Wir müssen jedoch warnen, dass diese Diskrepanzen beim Scannen von Bilddateien ein Sicherheitsproblem darstellen könnten und etwas, so Buchanan, „mit Vorsicht angegangen werden sollte“.