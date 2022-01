Jemen: Die von Saudi-Arabien geführte Koalition bestreitet Angriffe auf ein Internierungslager, nachdem bei Luftangriffen 70 Menschen getötet wurden

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen, die einen Großteil des Jemen kontrollieren, machten die von Saudi-Arabien geführte Koalition für den Streik in der nördlichen Stadt Sa’ada verantwortlich. Am Samstag sagte ein Sprecher der Koalition, Brigadier General. Turki Al-Maliki nannte diese Behauptungen laut der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA „grundlos und unbegründet“.

Laut Ärzte ohne Grenzen (MSF) wurden bei dem Angriff mindestens 70 Menschen getötet und 130 verletzt.

Ein weiterer Luftangriff am frühen Freitag traf ein Telekommunikationsgebäude in der strategischen Hafenstadt Hodeidah und verursachte laut NetBlocks, einer Organisation, die Netzwerkstörungen verfolgt, einen landesweiten Internet-Blackout. Mindestens drei Kinder seien bei diesem Angriff getötet worden, sagte Save the Children.

Der norwegische Flüchtlingsrat sagte, dass der Internet-Blackout, der am Freitagabend noch andauerte, die Lieferung von Hilfsgütern beeinträchtigen würde.

SPA berichtete am Freitag, dass die Koalition sagte, sie habe am Freitag auch „militärische Ziele“ in der Hauptstadt Sanaa angegriffen und behauptet, die Operation „als Reaktion auf die Bedrohung durch feindliche Angriffe“ durchgeführt zu haben.

Die Koalition startete 2015 eine Offensive, um die international anerkannte Regierung des Jemen wiederherzustellen, nachdem sie von den Houthis gestürzt worden war. Die Koalition hat ihre Angriffe nach einer tödlichen Houthi-Rakete und -Drohne intensiviert Streik in der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi früher diese Woche.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sagte am Freitag, es sei „zutiefst besorgt über die Verschärfung der Feindseligkeiten“ und „bedauert den Opfertod, den diese Eskalation verursacht hat“. Auch US-Außenminister Antony Blinken forderte eine Deeskalation.

„Die Eskalation der Kämpfe verschlimmert nur eine schreckliche humanitäre Krise und das Leiden des jemenitischen Volkes“, sagte Blinken in einer Erklärung.

Das von den Houthi betriebene Medienunternehmen Al Masirah zeigte ein anschauliches Video von Menschen, die nach dem Streik in der Haftanstalt am Freitag unter Trümmern lagen. Das Rote Kreuz sagte, es habe medizinische Notfallversorgung an zwei Krankenhäuser geschickt, die eine „sehr hohe“ Zahl von Opfern erlitten hatten.

„Nach dem, was ich von meinem Kollegen in Sa’ada gehört habe, gibt es noch viele Leichen am Ort des Luftangriffs, viele Vermisste“, sagte Ahmad Mahat, Leiter der MSF-Mission im Jemen. „Es ist unmöglich zu wissen, wie viele Menschen getötet wurden. Es scheint ein schrecklicher Gewaltakt gewesen zu sein.“

Ein von Ärzte ohne Grenzen unterstütztes Krankenhaus in Sa’ada wurde von einem Ansturm von Verwundeten überwältigt und kann keine weiteren aufnehmen, sagte Mahat. Zwei weitere Krankenhäuser in der Stadt haben laut Ärzte ohne Grenzen ebenfalls eine große Zahl von Verletzten zu beklagen.