Pokémon Legends: Arceus Switch Preload-Dateigröße enthüllt

Es ist kaum zu glauben, aber wir sind jetzt Tage von der Veröffentlichung von entfernt Pokémon-Legenden: Arceus – ein brandneues Pokémon-Spiel, das die bestehenden Formeltrainer aufrütteln wird, mit denen sie im Laufe der Jahre so vertraut geworden sind.

Während wir uns der Veröffentlichung des letzten Eintrags am 28. Januar nähern, lernen wir jeden Tag neue Dinge darüber. Die Nachricht, die gerade im Umlauf ist, ist, dass die Preloads jetzt live sind.

Darüber hinaus sieht es so aus, als hätten wir eine Dateigröße. Laut Serebii.net ist das Vorladen 6GB (näher an BDSP in der Größe). Beachten Sie, dass ein mögliches Day-One-Patch-Update nicht berücksichtigt wird. Datamines von Anfang dieser Woche habe dies auch angemerkt und 6 GB ist bei Nintendo gelistet Japanische Webseite, zu viel.

[Pokémon Legends: Arceus] Das Spiel ist im Internet durchgesickert. – Die Dateigröße beträgt 6 GB.

– Führt eine benutzerdefinierte Game Freak-Engine aus, wahrscheinlich identisch mit SWSH/LGPE.

– Erstes Nintendo-Spiel, das NPLN verwendet, das neue Serversystem, das erstmals in Monster Hunter Rise zu sehen war. (Pia wird weiterhin für die P2P-Kommunikation verwendet.) — OatmealDome (@OatmealDome) 19. Januar 2022

Wenn Sie vor März eine digitale Version des Spiels aus dem Switch eShop herunterladen, erhalten Sie einen Code für 30 Heavy Balls. Mehr dazu können Sie in nachlesen unser vorheriger Artikel.

Wirst du Pokémon Legends: Arceus vor der Veröffentlichung vorab laden? Hinterlasse unten einen Kommentar.