Jared Kushner eröffnet Investmentfirma

Jared Kushner , Schwiegersohn und leitender Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, will in den kommenden Monaten eine Investmentfirma gründen, die auch ein Büro in Israel haben wird.

Kushner hat die sechs Monate seit seinem Ausscheiden damit verbracht, ein Buch zu schreiben, das vom Verlag als “letzter” Bericht über die Amtszeit der Trump-Administration bezeichnet wurde, und befindet sich jetzt in der Endphase der Gründung von Affinity Partners. , einer neuen Investmentgesellschaft. .

Quellen sagten, Kushner blieb Trump nahe und die Gründung der Investmentfirma sei eine Bestätigung von Berichten, dass er sich auf absehbare Zeit aus der Politik zurückziehen und in den Privatsektor zurückkehren werde.

Vor seinem Amtsantritt im Weißen Haus war Kushner CEO von Kushner Companies, wo er milliardenschwere Immobilien-, Medien- und High-Tech-Transaktionen beaufsichtigte.

cnxps.cmd.push (Funktion () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ israel-news /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “keine”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘Pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘Widgetname’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (Skript);}

Das Büro von Affinity Partners in Israel wird regionale Investitionen fortsetzen und als Drehscheibe zwischen Israel, dem Golf, Indien und ganz Nordafrika dienen. Kushner war der Hauptarchitekt der Standardisierungsabkommen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und dem Sudan, besser bekannt als die Abraham Akkorde

Affinity Partners wird in der Gegend von Miami ansässig sein, in der Kushner und seine Frau Ivanka Trump derzeit leben.

Während seiner Amtszeit war Kushner ein wichtiger administrativer Ansprechpartner für Wirtschaftsführer und half bei der Aushandlung des Abkommens USA-Mexiko-Kanada, eines Freihandelsabkommens zwischen den drei Ländern Nordamerikas, sowie des OPEC+-Ölabkommens, das zum größten Reduzierung der Ölförderung in der Geschichte.