Japanische Paare planen, mit Holz Satelliten zu bauen

Das japanische Unternehmen Sumitomo Forestry hat ein gemeinsames Entwicklungsprojekt mit der Universität Kyoto angekündigt, um die Idee der Verwendung von Holz als Bestandteil beim Bau von Satelliten zu testen. Im Rahmen der Ankündigung teilten Beamte der Sumitomo Forestry Reportern mit, dass die Arbeit an dem Projekt mit Experimenten beginnen würde, mit denen verschiedene Holzarten in extremen Umgebungen getestet werden sollen.

Zu den Hauptkomponenten der meisten Satelliten gehören Aluminium, Kevlar und Aluminiumlegierungen, die sowohl extremen Temperaturen als auch einem konstanten Strahlungsbeschuss standhalten können – alles im Vakuum. Leider ermöglichen diese Funktionen es Satelliten auch, lange nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer im Orbit zu bleiben, was zu ständigen Ergänzungen der Raum Müll umkreist den Planeten. Laut dem Weltwirtschaftsforum gibt es derzeit rund 6.000 Satelliten auf der Erde, von denen jedoch nur noch 60% im Einsatz sind. Einige Fachleute haben vorausgesagt, dass in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr fast 1.000 Satelliten ins All starten werden. Angesichts ihrer Lebensdauer deutet dies darauf hin, dass in den kommenden Jahren Tausende weitere tote Satelliten den Planeten umkreisen könnten. Diese Weltraummüll stellt eine erhebliche Bedrohung für andere Satelliten dar (alle legen Tausende von Stundenkilometern zurück) sowie für bemannte Weltraummissionen. Die meisten Mitglieder der Weltraumgemeinschaft sind sich einig Weltraummüll wird ein ernstes Problem. Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten: Das in Satelliten verwendete Aluminium ist zusammengebrochen, als ein Satellit zur Erde zurückkehrt, und es entstehen Hunderte oder Tausende winziger Aluminiumoxidpartikel, die in der Erde schwimmen. Obere Atmosphäre seit vielen Jahren möglicherweise ein Umweltproblem verursachen. Aus all diesen Gründen versuchen die Forscher dieses neuen Projekts, diese Materialien durch Holz zu ersetzen.

Der Hauptvorteil von Satelliten auf Holzbasis besteht darin, dass sie bei ihrer Rückkehr zur Erde vollständig ausbrennen würden. Ein weiterer großer Vorteil der Verwendung von Holz zur Herstellung der Außenhülle eines Satelliten ist der folgende Elektromagnetische Wellen würde passieren, was bedeutet, dass die Antennen innerhalb der Satellitenstrukturen platziert werden könnten, was sie einfacher zu entwerfen und zu implementieren macht. Die Forscher planen, nach geeigneten Holzkandidaten zu suchen und anschließend Experimente durchzuführen, um festzustellen, ob sie behandelt werden können, um den Raumbedingungen standzuhalten. Sie sagen voraus, dass sie bis 2023 ein Produkt zum Testen bereithalten werden.

