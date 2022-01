James Webb Space Telescope setzt eine Heizung ein, um kühl zu bleiben

Das neue High-Tech-Tieftemperatur-Observatorium der NASA ist ein weiterer Schritt zur Sammlung interessanter wissenschaftlicher Daten.

das James Webb Weltraumteleskop startete am 25. Dezember und hat seine Zeit im Weltraum bisher mit Auftritten verbracht komplizierte Abfolge von Bereitstellungen um das Teleskop in seine endgültige Konfiguration zu entfalten. Am Donnerstag, dem 6. Januar, unternahm das Missionsteam einen weiteren Schritt in dieser Sequenz, als gegen 8:48 Uhr EST (1348 GMT) der hintere ausfahrbare Instrumentenstrahler (ADIR) des Teleskops nach einem stürzte. NASA-Erklärung.

Das ADIR ist ein 1,2 Meter mal 2,4 Meter großes Panel, das an der Rückseite des Observatoriums befestigt und durch Aluminiumfolienbänder mit Webbs Instrumenten verbunden ist. Der Kühler ist mit Wabenzellen mit einer ultraschwarzen Oberfläche bedeckt, die es dem Mechanismus ermöglicht, Wärme von den Instrumenten des Observatoriums abzuleiten und in den Weltraum zu senden, so die NASA.

Die ADIR wurde durch vier Schlösser in die Startkonfiguration gefaltet, von denen drei kurz nach dem Start geöffnet wurden NASA-Zeitleiste Phasen der JWST-Bereitstellung. Im heutigen 15-minütigen Prozess öffnete sich der letzte Riegel und das Panel erreichte seine endgültige Disposition.

Der Strahler ist ein Schlüsselelement der Technologie, mit der das Observatorium schwache Infrarotsignale aufnehmen kann. Da Infrarotlicht mit Wärme verbunden ist, müssen Infrarotinstrumente unglaublich kalt bleiben. Webbs Heizkörper, kombiniert mit dem massiven Observatoriums-Sonnenschutz und entfernte Umlaufbahn auf der der Sonne gegenüberliegenden Erdseite, hält die Wärme von empfindlichen Instrumenten fern.

Der heutige ADIR-Schritt kommt am Tag nach der erfolgreichen Bereitstellung seiner Fangspiegel, die auf einer dreibeinigen Struktur vor dem goldenen Hauptspiegel steht.

Als nächstes steht das Aufklappen der beiden Seitenwände dieser auf der Agenda Hauptspiegel. Der Hauptspiegel des JWST besteht aus 18 einzelnen Segmenten, aber der Spiegel wäre in seinem Endzustand zu groß, um in die Hülle der Rakete zu passen, die das Observatorium gestartet hat. Also zwei Seitenwände mit drei aufgelegten gefalteten Segmenten.

Das Team wird einen Tag damit verbringen, jede Seitenwand aufzuklappen und zu verriegeln, der Prozess beginnt am Freitag (7. Januar) mit dem Backbord-Hauptspiegelflügel und endet am Samstag (8. Januar) mit dem Steuerbord-Hauptspiegelflügel, gut nach Belieben des Teams verschoben.

Die NASA hat angekündigt, den Einsatz des zweiten Außenspiegels live von der Missionskontrolle zu übertragen; Die Agentur kündigte außerdem an, nach Abschluss des Verfahrens eine Pressekonferenz abzuhalten.