Der berühmte Hollywood-Filmemacher Peter Bogdanovich, Sohn eines österreichischen Juden, stirbt im Alter von 82 Jahren

JTA – Peter Bogdanovich, der Oscar-nominierte Regisseur und Schauspieler, dessen Filme, Ego- und Off-Camera-Exploits die Persönlichkeitsexzesse des Hollywood-Kinos der 1970er Jahre zusammenfassten, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Sein Tod wurde am Donnerstag bekannt gegeben und erstmals von Variety gemeldet.

Bogdanovichs Mutter, Herma Bogdanovich, war eine österreichische Jüdin. Sein Vater, Borislav Bogdanovich, war ein christlich-orthodoxer Maler aus dem ehemaligen Jugoslawien, der laut Familientradition seine künstlerische Laufbahn aufgab, um für Herma und ihre Mutter Visa zu besorgen, um ihnen zu helfen, antisemitischer Verfolgung zu entkommen , in das die Nazis 1938 einmarschierten. Rechtzeitig zur Weltausstellung 1939 traf die Familie Bogdanovich in New York ein; Peter wurde kurz nach ihrer Ankunft geboren.

Bogdanovich, ein unersättlicher Filmfan (er hat angeblich 400 pro Jahr gesehen), begann seine berufliche Laufbahn in den 1960er Jahren als Filmkritiker für Esquire und Programmierer für das Museum of Modern Art, bevor er in seine Fußstapfen zum Film trat der französischen Neuen Welle. Er gab sein Low-Budget-Debüt für den jüdischen Shlock-Pionier Roger Corman und stürmte 1971 mit „The Last Picture Show“, einem Coming-of-Age-Drama in einer Kleinstadt in Texas, mit Jeff . in die große Liga Brücken und Cybill. Shepherd (der Partner des Regisseurs wurde, nachdem er während der Dreharbeiten eine Affäre mit ihr begonnen hatte).

„The Last Picture Show“ wurde ein kritischer und kommerzieller Erfolg, erhielt Oscar-Nominierungen Bogdanovich für die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch und machte den 32-jährigen Regisseur zu einem Wunderkind, das die Presse häufig mit seinem Idol Orson Welles verglich.

Bogdanovichs 1972er Nachfolger „What’s Up, Doc?“ War auch erfolgreich, und als zusätzlicher Bonus trug die verrückte Komödie dazu bei, Star Barbra Streisand zu einem jüdischen Sexsymbol zu machen. Anschließend gründete der Filmemacher zusammen mit anderen „Filmkindern“ Frances Ford Coppola und William Friedkin eine einzigartige Regiefirma unter Paramount Pictures; die Vereinbarung versprach den drei Männern ungeahnte kreative Freiheit, verpuffte aber schnell.

Obwohl Bogdanovich eine jahrzehntelange Karriere in Hollywood genoss und mehr gut aufgenommene Filme wie „Paper Moon“ und „Mask“ drehte, erreichte er nie wieder das Niveau seiner frühen Hits und einer Reihe kombinierter Flops Lifestyle das Boulevard-Drama – Playboy-Model Dorothy Stratten, mit der er am Set von „They All Laughed“ aus dem Jahr 1981 eine Affäre hatte, wurde später von ihrem Mann ermordet – und verursachte ihr dann finanzielle Probleme.

Aber der Regisseur verlor nie seinen jähzornigen Geist für die Leinwand und genoss eine ausgeprägte Karriere als Schauspieler, der seine obsessive Persönlichkeit mit Brille voll ausnutzte. Bogdanovichs bekannteste Rolle auf der Leinwand war ein wiederkehrender Gast in HBOs „The Sopranos“, in dem er Dr. Elliot Kupferberg spielte – einen Therapeuten mit einem sehr jüdisch klingenden Namen, der ziemlich weit weg von der Familie der Mafia im Zentrum steht die Show, um eine obsessive Faszination für sie zu zeigen.

Obwohl Bogdanovich in Interviews selten über seinen religiösen Hintergrund sprach, war er offensichtlich stolz auf die Rolle seines Vaters bei der Rettung seiner jüdischen Mutter aus Europa. „Er war ein sehr großartiger Maler und wurde im ehemaligen Jugoslawien sehr geschätzt“, sagte Bogdanovich in einem Interview mit dem New Yorker Magazin 2019 über seinen Vater Borislav, „aber er hat alles aufgegeben, um meine Mutter und seine Familie zu retten, weil sie Juden waren … Er war es nicht, aber sie waren es.

Seine Schwester Anna Thea Bogdanovich unterhält ein Online-Archiv der Arbeit ihrer Eltern, und die beiden wollten einen Dokumentarfilm über Borislavs Rettung von Herma produzieren.

2018 war Bogdanovich mit Hilfe von Netflix und einer Gruppe seiner ehemaligen Mitarbeiter maßgeblich an der Fertigstellung und Veröffentlichung von „The Other Side of the Wind“ beteiligt, dem neuesten unvollendeten Film seines Mentors Orson Welles, der ursprünglich während der Blütezeit von Bogdanovich gedreht wurde in den 1970er Jahren. Bogdanovich hat auch eine Schauspielrolle in dem Film – als führender junger Regisseur.