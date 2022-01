Fluggesellschaften stornieren 1.600 weitere Flüge unter Berufung auf Coronavirus-Fälle der Arbeiter

Die Familie des serbischen Tennisspielers Novak Djokovic nimmt am Donnerstag, 6. Januar, in Belgrad, Serbien, an einer Kundgebung vor der serbischen Nationalversammlung teil. (Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Die Familie des serbischen Tennisspielers Novak Djokovic behauptet, die australischen Behörden hätten sein gesamtes Hab und Gut mitgenommen, nachdem sie am Mittwoch sein Visum für die Einreise in das Land widerrufen hatten.

Der Bruder des Tennisspielers, Drodje Djokovic, sagte Reportern auf einer Pressekonferenz in Belgrad am Donnerstag, dass der Athlet „keine Regeln oder Gesetze der australischen Bundesregierung gebrochen hat“.

Djokovics Bruder behauptete, andere Tennisspieler hätten „das gleiche Dokument“ wie er, aber „er ist der einzige Häftling an der Grenze, dem die Einreise verweigert wurde“.

Er fuhr fort, die Behandlung seines Bruders durch die australischen Behörden als „schwere diplomatische Verletzung“ zu bezeichnen und berichtete, wie die Kommunikation zwischen dem Spieler und seiner Familie brutal unterbrochen worden war.

„In den ersten 45 Minuten, glaube ich, hat er mit der Familie und dem Team kommuniziert, und das hat abrupt aufgehört. Er hatte keinen Kontakt, weil sein Telefon dreieinhalb Stunden weggenommen wurde“, so Drodje Djokovic.

Djokovics Telefon wurde schließlich zurückgegeben und er wurde in einen anderen Abgeschiedenheitsraum gebracht, fügte er hinzu.

Nach dem Widerruf seines Visums wurde der Tennisspieler am Flughafen Melbourne durch Metalldetektoren gebracht und alle seine persönlichen Gegenstände und Koffer beschlagnahmt, sagte sein Bruder.

„Seine Brieftasche und Wechselkleidung wurden beschlagnahmt. Er wurde in ein schmutziges Zimmer in das Migrantenhotel gebracht und ihm gesagt, dass ihm all seine Sachen zurückgegeben würden, wenn er nach Europa aufbrach“, erklärte er.

Das neueste Update, das Djokovics Familie erhalten hat, besagt, dass Djokovic, wenn er sofort nach Europa zurückkehrt, ihm für drei Jahre die Einreise nach Australien untersagt wird. „Die Antwort des Gerichts auf Novaks Beschwerde war, dass die australischen Behörden Novak erst am Montag abschieben sollten“, fügte sein Bruder hinzu.

Die Familie glaubt, dass der Tennisspieler in Australien bleiben und „Gerechtigkeit suchen“ will, nachdem er „wie ein Krimineller behandelt“ wurde, fuhr sein Bruder fort.

Seine Anwälte arbeiten weiter an dem Fall, um ihn „wie er es verdient“ freizulassen, sagte sein Bruder.

Ein kleiner Hintergrund: DjokovicAustraliens Einreisevisum wurde nach einem Aufschrei über seine umstrittene „medizinische Ausnahme“ von den Coronavirus-Impfvorschriften des Landes storniert.

Djokovic, die Nummer 1 der Welt im Herrentennis, hat seinen Impfstatus nicht öffentlich bekannt gegeben – aber auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte der australische Premierminister Scott Morrison, er habe „keine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung“ mit der Impfpflicht für alle Ankömmlinge.

„Für die Einreise mit einem Visum ist eine doppelte Impfung oder eine medizinische Ausnahme erforderlich“, sagte Morrison. „Mir wurde mitgeteilt, dass es eine solche Ausnahme nicht gab, und daher unterliegt er den gleichen Regeln wie alle anderen.“

„Es werden viele Visa erteilt. Wenn Sie ein Visum haben und doppelt geimpft sind, können Sie gerne hierher kommen“, fügte er hinzu. „Aber wenn Sie nicht doppelt geimpft sind und kein australischer Einwohner oder Staatsbürger sind, können Sie nicht kommen.“