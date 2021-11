Ja, die Astronauten haben es auch gesehen. Innerhalb weniger Tage überquerten zweimal Feuerbälle den Himmel von New Jersey.

Nein, es waren nicht deine Augen, die dir einen Streich spielten, es war Mittwochnacht ein richtiger Feuerball am Himmel – und auch Samstagnacht über New Jersey.

Fast 500 Menschen sahen das leuchtende Objekt über den Himmel und meldeten es am Mittwoch, 10. November, der American Meteorological Society (AMS).

Der Feuerball wurde auch von gesehen Space X-Crew beim Start am 10. November zur Internationalen Raumstation ISS, berichtet Space.com.

Die Die American Meteorological Society veröffentlichte eine Erklärung dass dieser Feuerball, der letzten Mittwoch um 21:12 Uhr gemeldet wurde, nicht der Start der SpaceX-Rakete war, sondern ein „wahnsinnig brillanter Tauriden-Feuerball“, der über den Himmel raste.

Einige Leute, die dort waren, um den Start von SpaceX zu sehen, hatten das Glück, die beiden, die flammende Falcon 9-Rakete ins All und den geriffelten Feuerball, zu sehen.

Kommentator Antonio G auf der AMS-Website war unter denen, die beides gesehen haben.

„Ich war auf einem Feld nördlich von Philadelphia, PA, und ich (konnte) die Raketenspur von Falcon / Space X nach dem Start fliegen sehen. Schau, warte, schau nach Süden, Südosten … und aus dem Nichts fiel dieser superhellgrüne Weg “, schrieb er. „Aber der Feuerball hat das wettgemacht!“ In kurzen 1-2 Sekunden, aber so geil!

Dieser Feuerball wurde hauptsächlich in North Carolina gesehen, aber in 13 anderen Staaten gemeldet, darunter New Jersey, Pennsylvania, Washington DC, Delaware, Georgia, Maryland, South Carolina, Tennessee, Virginia und West Virginia.

AMS-Experten analysierten Augenzeugenberichte von seiner Website, Daten einer NASA-Kamera im Westen von North Carolina und andere öffentliche Videos, die zeigen, dass der Meteor erstmals mit 48 Meilen (über Greenville, NC und mit 53.000 Meilen pro Stunde) sichtbar wurde.

Sein Leben war brillant, aber kurz.

Aber es gab einen Rückruf.

Am Samstag, dem 13. November, berichteten 58 Beobachter, dass sie zwischen 16:30 und 16:50 Uhr an verschiedenen Orten im ganzen Bundesstaat einen Feuerball gesehen hätten. Laut der AMS-Website sind Berichte von Menschen aus Atlantic City nach Red Bank, Fort Lee und Newton eingetroffen.

Dieser Feuerball wurde laut AMS auch im Hudson River Valley in New York City und Bethlehem, Pennsylvania und Philadelphia gesehen.

Der Feuerball dauerte nur 3,5 Sekunden, bevor er 45 Kilometer über dem Boden zerfiel. Auf seinem Höhepunkt konkurrierte der Feuerball mit einem Vollmond, von dem AMS-Experten sagen, dass er durch ein Objekt von etwa 45 Pfund und 10 Zoll Durchmesser verursacht wurde. Die geringe Geschwindigkeit könnte darauf hindeuten, dass es Teil eines Asteroiden war.

Diejenigen, die den Feuerball beobachteten, sahen einen seltenen Anblick, sagen Experten. Je heller der Feuerball, desto seltener das Ereignis. Dies liegt daran, dass täglich mehrere tausend Meteore der Feuerball-Magnitude in der Erdatmosphäre vorkommen. Die meisten von ihnen treten über Ozeanen und unbewohnten Gebieten sowie bei Tageslicht auf.

Diejenigen, die nachts auftreten, werden auch aufgrund der relativ geringen Anzahl von Menschen, die sie draußen sehen können, wahrscheinlich nicht entdeckt, sagten AMS-Experten.

Die letzter Feuerball am Himmel von Jersey wurde vor etwas mehr als einem Jahr am 10. November 2020 gesehen.

Vielen Dank, dass Sie sich auf unseren Journalismus verlassen, dem Sie vertrauen können. Bitte erwägen Sie eine Unterstützung NJ.com mit einem Abonnement.

Larry Higgs ist erreichbar unter [email protected].