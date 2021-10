Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager J. Tomilson Hill wurde zum Vorsitzenden des Kuratoriums des Solomon R. Guggeneheim Museums ernannt, und die Dichterin, Essayistin und Dramatikerin Claudia Rankine wurde als Treuhänderin in das Kuratorium gewählt New York Times berichtet. Rankine ist nach der Fotografin Jane Moutoussamy-Ashe, der Witwe des großen Tennisspielers Arthur Ashe, der von 1993 bis 1994 Direktorin war, die zweite schwarze Frau, die in der 82-jährigen Geschichte der New Yorker Institution im Vorstand sitzt.

Hügel, beschrieben von Dealbreaker als “Ryan Seacrest of the Quantum Scene” ist der Vorsitzende des 58 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds Two Sigma und neben seiner Frau Janine eine leidenschaftliche Kunstsammlerin. 2014 wurde eine Gruppe von Renaissance- und Barockbronzen von Hill in der Frick Collection in New York ausgestellt; 2019 gründeten die Hills die Hill Art Foundation in der Nähe der High Line der Stadt. Hill ist auch ehemaliger Vizepräsident der Private-Equity-Firma Blackstone Group. Während seiner Amtszeit von 2007 bis 2018 in dieser Position war das Kabinett mit Vorwürfe dass er in Unternehmen investiert hatte, die mit der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes zu tun hatten. Im Jahr 2019, ein Jahr nach Hills Ausscheiden, haben die Vereinten Nationen beschuldigt Blackstone dafür, dass er von der Subprime-Hypothekenkatastrophe 2008 profitiert und dazu beigetragen hat, die globale Immobilienkrise auszulösen, was das Unternehmen bestritten hat. Hill ersetzt den langjährigen Präsidenten William Mack, der emeritierter Präsident sein wird.

Rankine, eine hochdekorierte Dichterin aus Kingston, Jamaika, ist Frederick Iseman Professor für Poesie an der Yale University. Sein Gedicht von 2014 Citizen: An American Lyric, wurde mehrfach ausgezeichnet und ist bis heute der einzige Gedichtband, der zum New York Times meistverkauftes Sachbuch. Rankine ist die Gründerin des Racial Imaginary Institute, das sie 2017 mit Mitteln eines MacArthur-Stipendiums gründete, das sie im Vorjahr erhielt. Ziel des interdisziplinären Kollektivs ist es, als „kulturelles Laboratorium zu dienen, in dem die rassischen Imaginationen unserer Zeit und unseres Ortes beschäftigt, gelesen, konterkariert, kontextualisiert und entmystifiziert werden“.

Das Guggenheim hat zwei turbulente Jahre hinter sich, in denen das Museum von Vorwürfen des institutionellen Rassismus erschüttert wurde und von Personalproblemen geplagt wurde, wobei Führungskräfte Schwierigkeiten hatten, beide Probleme zu lösen. Eine Gruppe von Museumsmitarbeitern hat sich Anfang des Jahres erfolgreich organisiert, während eine andere dies anstrebt. Im August 2020 stellte das Guggenheim einen neuen Diversity-Plan vor, und Anfang dieses Sommers gab die Institution die Ernennung von Naomi Beckwith zur stellvertretenden Direktorin und Chefkuratorin bekannt. Beckwith ist die erste schwarze Frau, die die Rollen im Museum bekleidet.

Sprechen Sie mit dem MalHill sagte, das Guggenheim werde weiterhin hart daran arbeiten, integrativer zu werden. “Wir werden die Frequenz von Künstlern erhöhen, die vielfältig sind”, versprach er und fügte hinzu, dass das Museum auch weniger bekannte Künstler zeigen werde.