Ferdinand Marcos Jr. nimmt am philippinischen Präsidentschaftsrennen teil

MANILA – Der Sohn und Namensgeber des Diktators Ferdinand E. Marcos Am Dienstag gab er offiziell seine Absicht bekannt, für das Amt des Präsidenten der Philippinen zu kandidieren, mehr als drei Jahrzehnte nachdem ein Volksaufstand das brutale Regime seines Vaters gestürzt und die Demokratie im Land wiederhergestellt hatte.

Ferdinand Marcos Jr. tritt dem bei ehemaliger Boxweltmeister Manny Pacquiao und Francisco Domagoso, der Bürgermeister von Manila, um bei den Wahlen im nächsten Jahr für das Präsidentenamt zu kandidieren. Leni Robredo, Vizepräsidentin, und Sara Duterte-Carpio, Bürgermeisterin von Davao City und Tochter des Präsidenten Rodrigo DuterteEr soll auch am Rennen teilnehmen.

Marcos, 64, war in der Vergangenheit Gouverneur und Senator. Er verlor 2016 seine Kandidatur als Vizepräsident an Frau Robredo und versuchte, diese Abstimmung aufzuheben, indem er sie des Betrugs beschuldigte. In seiner Ankündigung am Dienstag sagte Marcos, er werde sich darauf konzentrieren, der Öffentlichkeit bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie zu helfen, und versprach, die Wirtschaft aus der Krise zu ziehen.

“Deshalb gebe ich hier heute meine Absicht bekannt, bei den bevorstehenden Wahlen im Mai 2022 für das Amt des Präsidenten der Philippinen zu kandidieren”, sagte Marcos. „Ich werde diese Form der einigenden Führung in unser Land zurückbringen. Schließen Sie sich mir bei dieser edelsten Sache an und wir werden erfolgreich sein.