Italienischer Botschafter bei Angriff der DR Kongo getötet

Luca Attanasio starb zusammen mit einem italienischen Soldaten, nachdem ihr Auto angegriffen worden war, als sie in einem Konvoi der Vereinten Nationen im Osten des Landes unterwegs waren.

“Mit tiefer Trauer bestätigt die Farnesina heute in Goma den Tod des italienischen Botschafters in der Demokratischen Republik Kongo Luca Attanasio und eines Soldaten der Carabinieri”, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.

Der italienische Premierminister Mario Draghi gab eine Erklärung ab, in der er den Familien des italienischen Botschafters und des Soldaten namens Vittorio Iacovacci sein Beileid aussprach.

Das Welternährungsprogramm (WFP) sagte in einer Erklärung, dass einer seiner Fahrer bei dem Angriff getötet wurde.