Der neue PS5 DualSense-Controller hat nach eigenen Angaben 417 Stunden Zeit, bis die Stick-Drift einsetzt

Ein neues PS5 DualSense-Controller-Teardown-Video hat eine Lebensdauer von “417 Stunden”, bis die Stick-Drift einsetzt.

Diejenigen, die das Glück hatten, einen in die Hände zu bekommen PS5 Sie haben vielleicht bemerkt, dass es mit Sonys leistungsstarker neuer Konsole nicht nur Zucker und Regenbogen gibt. Einige Spieler haben berichtet, dass die gefürchtet Stick Drift Das Phänomen richtete seinen hässlichen Kopf auf und beeinträchtigte das Spielerlebnis ernsthaft.

Dies veranlasste einige YouTube-Kanäle, die ersten Videos zum Herunterfahren des PS5 DualSense-Controllers zu überprüfen, um festzustellen, warum dies der Fall sein könnte.

Youtube Kanal ich befestige es Vor kurzem wurde ein neues Video hochgeladen, um DualSense zu erkunden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Controller nur etwa 417 Betriebsstunden hat, bis er sich auf die Joysticks des Controllers auswirkt.

Das Video gibt einen Einblick in die Steuerung und gibt uns einige Details zu ALPS, dem Hersteller der Joystick-Teile. Die Ergebnisse zeigen, dass die erwartete Lebensdauer der Sticks 2.000.000 Zyklen beträgt und das Klicken auf den analogen Stick ungefähr dauert 500.000 Zyklen.

Was bedeutet das genau? Nun, das obige Video analysiert diese Zyklen und übersetzt sie in etwas Verdaulicheres. Laut der Analyse von iFixit unter Verwendung von Call of Duty: Warzone als Test könnte dies bedeuten, dass ein Controller etwa 417 Stunden Zeit hat, bis der Stick-Lebenszyklus seinen Höhepunkt erreicht.

Wenn Sie Ihre PS5-Konsole nur zwei Stunden am Tag spielen würden, würden Sie ungefähr sieben Monate lang Ihren Controller nutzen, bevor Sie anfangen, Drift zu bemerken. Dies ist etwas, was nur mit dieser Joystick-Hardware passiert, da die allgemeine Verwendung des Controllers im Laufe der Zeit die Fader erschöpft, was normalerweise die Ursache für die Drift ist.

Natürlich sind die oben genannten Zahlen für jeden unterschiedlich, abhängig von den Spielen, die Sie spielen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass so etwas Call of Duty: KriegsgebietDas erfordert viel Bewegung und Klicken und ist ein intensives Training auf Ihrem Controller, insbesondere wenn Sie es mehrere Stunden am Stück spielen.

Der beunruhigendste Teil von allem ist jedoch, dass diejenigen, die sich die ersten Videos zum Herunterfahren des PS5-Controllers angesehen haben, wussten, dass dies bereits der Fall war.

In einem früheren iFixit-Teardown-Video wurde deutlich, dass die Gamepads im DualSense mit denen des PS4-Controllers identisch sind. Dabei wurde die Technologie verwendet, die auch in Xbox One und Nintendo Switch verwendet wird. Alle diese Controller haben im Laufe der Jahre eine Art Joystick-Drift erfahren, insbesondere der PS4 DualShock und die JoyCons von Nintendo.

Wenn bei Ihrem DualSense-Controller eine Joystick-Drift auftritt, listet der Kanal einige Optionen auf, die Sie geöffnet haben. Zunächst können Sie entweder versuchen, das Problem selbst zu beheben, es zur Reparatur einzusenden oder mit Sony zu sprechen, wenn für den Controller noch Garantie besteht. Wenn jedoch keine dieser Optionen funktioniert, müssen Sie möglicherweise einen brandneuen DualSense erwerben.

Wenn Sie immer noch versuchen, eine neue Konsole zu finden, finden Sie hier Wo kann man eine PS5 kaufen?.