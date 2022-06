Italien und Norwegen erreichten im Juni während der Hitzewelle in Europa Rekordtemperaturen

Platzhalter beim Laden von Artikelaktionen

Sengende Temperaturen fegten erneut durch Teile Europas, wobei viele Orte in Italien unter denjenigen waren, die Juni- oder Allzeit-Hitzerekorde aufstellten. Die Temperaturen überstiegen am Dienstag in weiten Teilen Italiens 40 Grad Celsius. Rom erreichte die heißeste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen, während mehrere andere Städte monatliche Rekorde aufstellten. Rekordhohe Temperaturen hielten über Nacht in weiten Teilen Osteuropas an. Die Hitze kommt während einer der schlimmsten Dürren des Landes seit Jahrzehnten und als die Behörden Wasser rationieren.

Die Rekordtemperaturen werden durch Wüstenluft vom afrikanischen Kontinent verursacht, die übermäßige Hitze von Algerien bis zum Polarkreis brachte. Mehrere andere Länder, darunter Finnland und der Iran, erlebten ebenfalls neue monatliche Temperaturhöchststände.

Die Hitzewelle ist die jüngste einer Reihe außergewöhnlicher Hitzeepisoden in der gesamten Region in diesem Jahr und eine von vielen, die derzeit die nördliche Hemisphäre heimsuchen – ein Zeichen des vom Menschen verursachten Klimawandels. Steigende globale Temperaturen haben die Häufigkeit und Intensität extremer Hitzeereignisse in diesen Regionen seit den 1950er Jahren erhöht, gemäß Zwischenstaatlicher Ausschuss der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC).

Ein Eintauchen in den Jetstream – ein Luftkanal in der oberen Ebene – ließ intensive Hitze weiter nördlich als gewöhnlich entstehen.

Der Jetstream trennt die warme Kontinentalluft Südeuropas von der kühleren Atlantikluft, die derzeit durch Großbritannien strömt. Infolgedessen lagen die Temperaturen in ganz Großbritannien nahe am saisonalen Normalwert, aber in Teilen Italiens wurden gestern 40 ° C erreicht 🌡️📈 pic.twitter.com/jFyjuwM4Vk – Met Office (@metoffice) 28. Juni 2022

Ein mächtiger Hitzedom, der über Osteuropa verankert ist, verschwor sich mit Unterdruck über Westeuropa, um extreme Hitze von Afrika in die Region zu ziehen. Ein Gebiet mit hohem Oberflächendruck, das sich von Italien bis Nordwestrussland und Finnland erstreckt, zerquetscht die Wolken und lässt die Sonne nahe der Sonnenwende in ihrer ganzen Wut niederbrennen.

An der Hitzegrenze traf schlechtes Wetter die Niederlande und Deutschland.

Eine Person starb und zehn wurden verletzt, als ein Tornado durch die Küstenstadt Zierikzee südwestlich von Rotterdam in den Niederlanden fegte. Der Tornado verursachte Schäden, die mit einem Low-End-Tornado in den Vereinigten Staaten vergleichbar sind. Obwohl die Niederlande durchschnittlich mehrere Tornados pro Jahr erleben, war dies der Fall ersten Todesfall seit 1992.

Südlich und östlich davon viele Hagelmeldungen – einige bis zu 3 Zoll breit – kam aus Deutschland. Für Norditalien und Umgebung wurde am Donnerstagabend weiteres Unwetter vorhergesagt, da eine Kaltfront durch die Region zieht.

Großer Aufnahmebereich

Von Tunesien bis Nordnorwegen wurden am Montag und Dienstag Rekordtemperaturen gemessen. Während das Herz des schwülen Wetters wohl in und um Italien lag, bedeckten Temperaturen von 15 bis 35 Grad über dem Normalwert einen Großteil Osteuropas, des Mittelmeers und Nordafrikas.

Außergewöhnliche und Rekordhitze von Nordafrika bis Norwegen. Besonders rund um das zentrale Mittelmeer ist es unerträglich heiß. Beachten Sie den Temperaturunterschied in Europa mit relativ kühler Luft im Westen. Entlang der starken Thermikgrenze finden sich heftige Gewitter. pic.twitter.com/DAHz2tv6VC – Scott Duncan (@ScottDuncanWX) 27. Juni 2022

Rom stieg auf 105 Grad, ein Rekord für Juni, und gilt als das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Etwas außerhalb der Stadt, Temperaturen so hoch wie Am Tor Vergata wurden 110 Grad gemessen.

Sonstiges Juni-Rekordhöhen wurden am Montag in Italien aufgestellt Dazu gehörten die Toskana mit 107 Grad, Florenz mit 106 Grad, Viterbo (ebenfalls ein absoluter Rekord) mit 105 Grad und Neapel mit 100 Grad.

Dürre hat die nördliche Region des Landes heimgesucht, wo ein ausgetrockneter Fluss Po die Landwirtschaft, die Wasserkraft und die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt. Das gab Mailand kürzlich bekannt dass er wegen der Rekorddürre neben anderen Wassersparmaßnahmen alle seine Brunnen abstellen würde. Es ist eine von mehr als 100 Städten und Gemeinden, die Wasserbeschränkungen verabschiedet haben.

Ein schmaler werdender Fluss Po und braune Felder sind in dieser Animation zu sehen, die das Gebiet in der Nähe der Stadt Piacenza zeigt. #Italien.

Alle Bilder wurden von der aufgenommen @CopernicusEU #Sentinel2 Mission im Juni 2020, 2021 und 2022.

Die Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle und Dürre sind frappierend 🌡️ pic.twitter.com/miyCIkvpvI — ESA-Erdbeobachtung (@ESA_EO) 27. Juni 2022

Episoden von Dürre und extremer Hitze im Mittelmeerraum waren in den letzten Jahrzehnten stärker, was auf einen Anstieg der globalen Temperaturen zurückgeführt wurde. Die Oberflächentemperatur im Mittelmeer liegt etwa 2,7 Grad (1,5 Grad Celsius) über der vorindustriellen Temperatur, einer Erhöhung entspricht bei extremen Hochtemperaturereignissen.

EIN Studie am Dienstag veröffentlicht fanden heraus, dass im Mittelmeerraum und in Nordafrika mit einer starken Zunahme der Häufigkeit von Trockentagen zu rechnen ist. Bis 2065 könnten Dürretage mehr als 50 % der Trockenzeit in diesen Regionen ausmachen, wenn die Treibhausgasemissionen nicht erheblich reduziert werden.

Am Nordrand der Hitzewelle erreichte Skandinavien am Montag Rekordhöhen. Saltdal, Norwegen, erreichte 89 Grad, ein Juni-Rekord für diese Stadt. Im Südosten, in Vihti Maasoja, Finnland, erreichte die Temperatur im Juni ein Rekordhoch von 89 Grad.

Die Messwerte näherten sich 121 Grad in Tunesiennicht weit entfernt von Junes Aufzeichnungen.

Die beispiellose Hitze im Juni setzte sich am Dienstag in Osteuropa, Westrussland und Teilen Skandinaviens fort. Standorte an Norwegens arktischer Küste der Barentssee und der Norwegischen See – wie Andoya und Berlavag – brachen im Juni und in einigen Fällen alle Rekorde mit Höchstwerten im Bereich von 85 bis 90 Grad.

Norwegens größte Hafenstadt Tromso, nördlich des Polarkreises gelegen, mindestens erreicht 85 Grad, ein Rekord für Juni.

In Finnland verzeichneten die Küstengebiete ungewöhnlich warme Nachttemperaturen, wobei die Tiefststände am Dienstagmorgen über weite Strecken Rekorde aufstellten, was teilweise auf das sehr warme Wasser des Finnischen Meerbusens sowie große Seen in der umliegenden Region zurückzuführen ist. Porvoo Kalbadagrund, etwa 30 Meilen nordöstlich von Helsinki, nie unterschritten 73 Grad, das wäre ein Juni-Rekord für das Land.

Eine von vielen großen Hitzewellen auf der ganzen Welt

Ein gewellter Jetstream trug zu erheblichen Hitzewellen in mehreren Teilen der nördlichen Hemisphäre bei. Zwischen den Tälern des Jetstreams können relativ stabile Heißluftblasen die Landschaft ausheizen. READ Libanon: Großer Brand im Hafen von Beirut wenige Wochen nach der Mega-Explosion

Japan befindet sich im Juni weiterhin inmitten einer beispiellosen Hitzewelle.

„In sechs Tagen wurden insgesamt 263 Juni-Rekorde aufgestellt“, Meteorologe schrieb Sayaka Mori. „Tokio hatte Gipfel hinter sich [95 degrees] an vier Tagen in Folge, was zum ersten Mal im Juni aufgezeichnet wurde.

Es ist möglich, dass noch wärmeres Wetter auf dem Weg nach Japan ist. Es gibt ein bisschen Potenzial für das Land, das in den kommenden Tagen seinen heißesten Tag seit Beginn der Aufzeichnungen erleben wird.

Es ist auch im Gefolge der historischen Hitze des Junis Westeuropa, insbesondere Spanien, Frankreich und Deutschland. Rekordhitze hat ausgelöst Waldbrände in Spanien. Auch Italien und die Nachbarländer wurden im Mai von einer Hitzewelle heimgesucht.

Auch Indien und Pakistan erlebten im März und April Rekordhitze fanden die Forscher heraus aufgrund des Klimawandels 30-mal häufiger auftreten.

Studien zeigen Der Klimawandel verschärft die Wettermuster, die für diese extremen, lang anhaltenden Hitzeereignisse verantwortlich sind. Die globale Erwärmung führt auch dazu, dass generationsbedingte Hitzewellen häufiger auftreten, die an einem bestimmten Ort vielleicht alle paar Jahre auftreten.