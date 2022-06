Meine Sommerferien erscheinen auf Englisch

Bild : Tausendjährige Küche

Vergangenes Jahr, ein Spiel wurde für Nintendo Switch in Japan namens veröffentlicht Crayon Shin-chan: Ora an Hakase no Natsuyasumi (Crayon Shin-chan: Meine Sommerferien mit dem Lehrer). Ein Crossover zwischen legendären Manga Bleistift Shin-Chan und langfristig Mein Sommerurlaub Videospielserie, es sah langsam und cruiser und entspannt aus und alles, was man sich von einem Spiel mit einem Schwerpunkt auf Sommerferien wünscht.

Hier ist der 2021-Trailer für die japanische Veröffentlichung:

クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』~おわらない七日間の旅~ [Nintendo Direct 2021.2.18]

Klingt schön, oder? Der Regisseur der Hauptserie, Kazu Ayabe, war auch für dieses Spiel verantwortlich, und das Hinzufügen zeitgemäßerer Grafiken – das erste Spiel war auf PS1 und das neueste auf PSP – machte die Dinge nur noch hübscher. Wie alle anderen Spiele in der Hauptsache Mein Sommerurlaub Serie haben wir alle irgendwie angenommen, dass es eine Veröffentlichung nur in Japan sein würde, aber es stellt sich heraus, dass wir uns alle auf die bestmögliche Weise geirrt haben.

Bild : Tausendjährige Küche

Heute früh wurde bekannt gegeben, dass nicht nur Crayon Shin-chan: Ora an Hakase no Natsuyasumi kommt jetzt auf die PlayStation 4, wurde aber auch in eine Reihe westlicher Sprachen übersetzt, darunter natürlich Englisch, aber auch Deutsch, Spanisch und Portugiesisch.

G/O Media kann eine Provision erhalten Samsung Odyssey Neo G8 32″ gebogener Gaming-Monitor 32″ 4K-Bildschirm

Liefert 240 Hz mit einer Reaktionszeit von 1 ms für ein unglaublich flüssiges Gameplay. Quantum-Matrix-Technologie, HDR 2000 und UHD-Auflösung arbeiten zusammen, um ein kristallklares Bild zu erzeugen. Der matte Bildschirm reduziert Spiegelungen und hilft, Ihre Augen auf die Action vor Ihnen zu konzentrieren.

Wenn Sie sich fragen, wie diese Spiele funktionieren, geht es darum, während der Sommerferien eines Kindes zu spielen. Du wanderst durch eine verschlafene Stadt, redest mit Leuten, spielst Minispiele und hängst einfach ab. Wie die neue englische Website des Spiels sagt:

Genießen Sie das Gefühl Japans im Hochsommer. Gehen Sie unter freiem Himmel spazieren und lauschen Sie dem Zirpen der Zikaden in den Bergen und dem sanften Rauschen der Bäche, die sich durch das Grün schlängeln. Es ist eine Erfahrung, die Sie sofort nostalgisch für den japanischen Sommer machen wird.

Die internationale Veröffentlichung von Crayon Shin-chan: Ora an Hakase no Natsuyasumi erscheint im August auf PS4 und Nintendo Switch.