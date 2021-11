Israelisches Ehepaar kehrt nach seiner Haft im türkischen Gefängnis als mutmaßliche Spione nach Hause zurück

Ein israelisches Ehepaar, das in der Türkei wegen des Verdachts der Spionage festgenommen wurde, nachdem es den Präsidentenpalast fotografiert hatte, wurde am frühen Donnerstagmorgen freigelassen und kehrte mit einem von der Regierung entsandten Privatjet nach Israel zurück, um sie nach Hause zu bringen.

Die Entwicklung beendete eine einwöchige Saga, die konkrete Befürchtungen beinhaltete, dass Mordy und Natali Oknin viele Jahre im türkischen Gefängnis sitzen würden.

In Gesprächen mit Reportern am Flughafen Ben-Gurion dankten sie Präsident Isaac Herzog, Premierminister Naftali Bennett, Außenminister Yair Lapid, Mitarbeitern des Außenministeriums, „und der ganzen Nation Israel“.

„Wir wollen bei der Familie sein“, fügten sie hinzu.

Zuvor hatten Bennett und Lapid in einer gemeinsamen Erklärung ihre Freilassung angekündigt: „Nach gemeinsamen Bemühungen mit der Türkei wurden Mordy und Natali Oknin aus dem Gefängnis entlassen und sind auf dem Weg zurück nach Israel.

Holen Sie sich die Tagesausgabe der Times of Israel

per E-Mail und verpasse nie unsere besten Stories Mit der Registrierung akzeptieren Sie die Bedingungen

„Wir danken dem Präsidenten der Türkei (Recep Tayyip Erdogan) und seiner Regierung für ihre Zusammenarbeit und freuen uns darauf, das Paar im Haus willkommen zu heißen“, heißt es in der Erklärung und fügte hinzu, dass Herzog auch wesentlich zu den Bemühungen beigetragen habe, die Saga zu beenden.

Und sie sind hier: Kredit: Flughafenbehörde pic.twitter.com/J9HBsEkCsh – Tal Schneider Tal Schneider شنايدر (@talschneider) 18. November 2021

Die Erklärung dankte auch der Familie des Paares „für ihre Stärke in dieser komplizierten Zeit und für die Zusammenarbeit mit dem Außenministerium“.

Berichten zufolge sollte Bennett am Donnerstag mit Erdogan telefonieren, um ihm für die Freilassung des Paares zu danken.

Das Außenministerium schickte einen Jet zusammen mit zwei hochrangigen Konsularbeamten, um sie zurückzubringen, und sie trafen kurz nach 6 Uhr morgens in Israel ein.

Anschließend fuhren sie zu ihrem Haus in Modiin, wo sie von zahlreichen Verwandten und Unterstützern begrüßt wurden, von denen viele T-Shirts mit einem Foto des Paares trugen.

Familienmitglieder erwarten die Ankunft von Natali und Mordy Oknin, einem israelischen Paar, das wegen Fotografieren des türkischen Präsidentenpalastes inhaftiert war, am 18. November 2021 im Haus des Paares in Modiin. (Yossi Aloni / Flash90)

Bennett und Lapid hatten mit Familienmitgliedern gesprochen, während sie am Flughafen warteten.

Im Gespräch mit ihrer Tochter Shiraz sagte Bennett: „Ich habe dir gesagt, dass wir alles tun würden, und das haben wir getan.“

Bennett dankte der Familie für ihre Zurückhaltung und sagte, dass dies eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen gespielt habe, sie nach Hause zu bringen. „Ich hoffe, Sie haben jetzt ruhigere Tage und ich bin froh, dass sie nach Hause gehen.“

Herzog begrüßte sie zu Hause und twitterte: „Wie gut, Sie zu Hause zu haben.“ Wir umarmen Sie und Ihre Familie herzlich.

Natali und Mordy Oknin (C), ein israelisches Ehepaar, das wegen Fotografieren des türkischen Präsidentenpalastes inhaftiert war, treffen am 18. November 2021 mit ihrer Tochter in ihrem Haus in Modiin ein. (Yossi Aloni / Flash90)

Ihre Tochter Shiraz sagte gegenüber Radio 103FM: „Dank unseres perfekten Zustands, der meine Eltern wieder zu mir gemacht hat. Wir möchten uns nur bei allen bedanken, während meine Mutter meine Hand hält.

Shiraz sagte, das Paar habe sich noch nicht von der Tortur erholt und sagte, die Familie habe sie „auf dem Laufenden gehalten“.

Natali Oknins Bruder Eran Peri sagte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan, dass er einen Anruf von Lapid erhalten habe: „Er sagte mir, dass sie nach Hause kommen und wir es geheim halten müssen. Die Befürchtung war, dass das Gerichtsverfahren fortgesetzt würde. Wir dachten, sie würden zu 10-15 Jahren verurteilt. Gleichzeitig wussten wir, dass die Regierung alles tat, um sie zurückzugeben.

Der Anwalt des Paares, Nir Yaslovitzh, kehrte in der Nacht nach Israel zurück, ohne seine Mandanten auf türkischem Boden zu treffen.

„Dies ist einer der emotionalsten Tage meines Lebens, ich bin so aufgeregt“, sagte er. „Eine kleine Anzahl von Leuten hat das Hotel heimlich verlassen. Ich wurde als Mossad-Agent aus dem Hotel eskortiert. Ich bin erschöpft.“

Nir Yaslovitzh, Anwalt von Mordy und Natali Oknin, die wegen Fotografieren des türkischen Präsidentenpalastes inhaftiert waren, kommt am 18. November 2021 im Haus des Paares in Modiin an. (Yossi Aloni / Flash90)

Das Paar war letzte Woche in Istanbul festgenommen worden, nachdem es den Erdogan-Palast in Istanbul auf einer Tour fotografiert und das Foto an seine Familie geschickt hatte. Die Medien berichten, dass Tausende von Touristen, darunter auch Israelis, regelmäßig Fotos vom Palast machen.

Anfängliche Hoffnungen auf eine rasche Ausräumung des Missverständnisses wurden in der vergangenen Woche zunichte gemacht, als ein Richter wegen des Verdachts der Spionage weitere 20 Tage Haft anordnete.

Der Ehemann und die Ehefrau wurden getrennt festgehalten und hatten zeitweise Zugang zu einem israelischen Anwalt und israelischen Konsularbeamten.

Natali Oknin erscheint in einer Anzeige für das Busunternehmen Egged, um neue Fahrer zu rekrutieren. (Ei)

Israel hat den Vorwurf, dass die Oknin, beide Busfahrer der Firma Egged, Spione seien, entschieden und formell zurückgewiesen. Natali war in erschienen Die Werbung Kampagnen für Egged im Laufe der Jahre, und ihre Mitarbeiter taten die Idee, dass sie Spione waren, als lächerlich ab.

Natali, Mitte, und Mordy Oknin, rechts, ein israelisches Ehepaar, das für das Fotografieren des türkischen Präsidentenpalastes inhaftiert wurde, nachdem es am 18. November 2021 in seinem Haus in Modiin angekommen war (Yossi Aloni / Flash90)

Justizminister Gideon Saar sagte am Mittwoch, es sei „allen klar“, dass es für die türkischen Behörden keinen Grund gebe, das Paar festzunehmen.

Zusätzlich zu seinen eigenen diplomatischen Bemühungen habe Israel bei seinen Versuchen, das Paar zu befreien, ein Drittland um Hilfe gebeten, berichtete die Zeitung Haaretz. Das Drittland soll die türkische Führung unter Druck gesetzt haben, die Oknins freizulassen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Lior Haiat, sagte jedoch gegenüber Radio 103FM, dass „kein fremdes Land an dieser Lösung beteiligt war“.

In einem ersten öffentlichen Kommentar eines hochrangigen türkischen Beamten zu dem Fall sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu Behauptungen Am Dienstag hatten sich die Oknins beim Fotografieren auf Erdogans Wohnort „fokussiert“ und ihn „markiert“.

Er sagte Reportern, dass die Staatsanwälte glaubten, die Israelis hätten „diplomatische und militärische Spionage“ begangen, aber „das Gericht wird entscheiden“.

Türkische Medien berichteten am Mittwoch ausführlich über den Fall. Lokale Medien hatten zuvor nur die Festnahmen erwähnt, was von Israel als positives Zeichen gewertet wurde, da es den öffentlichen Druck auf türkische Beamte verringern würde, das Paar festzunehmen oder Forderungen zu stellen.

Die heikle Diplomatie ist noch komplizierter geworden, da die beiden Regierungen aufgrund der langjährigen Spannungen zwischen Ankara und Jerusalem keine Botschafter in ihren jeweiligen Ländern haben.

AFP hat zu diesem Bericht beigetragen.