2021 JGP Österreich – Internationaler Eiskunstlauf

In allen vier Disziplinen wird es heftige Kämpfe geben, und beim Abschlussevent der Junior Grand Prix Series 2021, dem JGP Austria 2021, der vom 6. bis 9. Oktober in Linz stattfindet, wird alles am Draht ausgetragen. Auch wenn noch nicht entschieden ist, wie sich die Skater für das Junior Grand Prix Finale in Osaka qualifizieren, wird dieser Wettbewerb dennoch für viele wichtig sein. Derzeit sind 96 Skater / Mannschaften für den Wettbewerb vorgesehen: 26 Männer, 39 Frauen, 13 Paare und 18 Eistanzteams.

Bei den Herren treffen der Amerikaner Ilia Malinin, der in Courchevel den ersten JGP der Saison gewonnen hat, und der Russe Kirill Sarnovskiy, Sieger in der Slowakei, aufeinander.

Die junge Amerikanerin Isabeau Levito sucht in diesem Wettbewerb einen Sieg, um ihr Gold aus der zweiten Runde in Courchevel zu komplettieren. Die beiden Russinnen Sofia Muravieva und Anastasia Zinina streben nach dem zweiten Platz bei ihren jeweiligen Veranstaltungen in der Slowakei und in Russland den Sieg an.

Die stärksten Herausforderer für die Russen Anastasia Mukhortova und Dmitry Evgenyev, zwei Goldmedaillengewinner in der Slowakei bei ihrem internationalen Debüt, werden von Karina Safina und Luka Berulava aus Georgien, den Finalisten dieses Wettbewerbs und Bronzemedaillengewinner der Nebelhorn Trophy, kommen.

Russland, Kanada und die Vereinigten Staaten werden jeweils zwei Teams im Eistanz-Kader haben und der Kampf um die drei Stufen des Podiums wird wahrscheinlich zwischen diesen drei Nationen ausgetragen. Oona Brown und Gage Brown aus den Vereinigten Staaten werden nach Gold jagen, um zu dem Gold zu kommen, das sie beim zweiten Event in Courchevel Ende August angehäuft haben.

Es wird eine arbeitsreiche Woche des Skatens, da dieser Wettbewerb mit dem Event der Challenger Series zusammenfällt. Finlandia-Trophäe.

