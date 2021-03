Israelische Streiks zielen auf die iranische Ölgrenze für Syrien ab

WASHINGTON – Israel hat mindestens ein Dutzend Schiffe in Richtung Syrien ins Visier genommen und hauptsächlich iranisches Öl befördert, weil befürchtet wird, dass Ölgewinne den Extremismus im Nahen Osten finanzieren könnten, sagen US- und Regionalbeamte an einer neuen Front im Konflikt zwischen Israel und Iran.

Seit Ende 2019 setzt Israel Waffen, einschließlich Wasserminen, ein, um iranische Schiffe oder solche mit iranischen Gütern zu treffen, wenn sie nach Syrien im Roten Meer und in andere Teile der Region segeln. Der Iran setzte seinen Ölhandel mit Syrien fort, Versand von Millionen von Fässern und Verstoß gegen US-Sanktionen gegen den Iran und internationale Sanktionen gegen Syrien.

Einige der Marineangriffe zielen laut US-Beamten auch auf iranische Bemühungen ab, andere Güter, einschließlich Waffen, in der Region zu transportieren.

Angriffe auf Tanker mit iranischem Öl wurden bisher nicht bekannt gegeben. Iranische Beamte berichteten früher über einige der Angriffe und vermuteten eine Beteiligung Israels.

Israel hat solche Vorfälle bisher nicht kommentiert, und das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu hat Fragen an die IDF gerichtet, die sich weigerte, die israelische Rolle bei den Angriffen auf iranische Schiffe zu kommentieren. Die iranischen Beamten der Mission der Vereinten Nationen im Land antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.