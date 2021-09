Israelische Angriffe zielen Berichten zufolge auf Syrien ab, Explosionen waren in der Nähe von Tel Aviv zu hören

Israelische Flugzeuge führten am frühen Freitag Luftangriffe in der Nähe von Damaskus durch, teilten syrische Staatsmedien mit, und kurz darauf waren Explosionsgeräusche in Zentralisrael zu hören.

Es war nicht sofort klar, ob die beiden Ereignisse miteinander verbunden waren, aber die IDF untersuchte Berichten zufolge, ob die Explosionen auf verirrte Flugabwehrraketen zurückzuführen waren.

Syrien berichtete, dass aus dem Libanon abgefeuerte Raketen auf Damaskus abzielten, behauptete jedoch, die meisten seien von seiner Luftverteidigung abgeschossen worden.

Kurz darauf berichteten Anwohner in der Nähe von Tel Aviv, mindestens eine Explosion gehört zu haben.

Die israelischen Streitkräfte sagten, sie untersuchen die Möglichkeit, dass eine vermisste syrische Luftverteidigungsrakete in der Gegend oder vor der Küste gelandet ist, berichteten hebräischsprachige Medien.

Es ertönte keine Sirene, und es gab keine Berichte über Verletzungen oder Schäden in Israel.

Syrische Luftabwehrraketen haben in der Vergangenheit versehentlich ein russisches Militärflugzeug abgeschossen und dabei auch fälschlicherweise Zypern erreicht.

Die IDF hat sich gemäß ihrer Politik nicht zu den mutmaßlichen Angriffen in Syrien geäußert.

Ein von SANA gepostetes Video soll eine in die Luft abgefeuerte Luftabwehrrakete zeigen. Kurz darauf war eine Explosion zu hören.

Das in Großbritannien ansässige Menschenrechtsobservatorium berichtete, dass Waffenentwicklungszentren in der Nähe von Damaskus, die von vom Iran unterstützten Milizen genutzt wurden, bei den angeblichen israelischen Angriffen ins Visier genommen wurden.

Am 19. August meldete Syrien mutmaßliche israelische Luftangriffe aus Beirut.