Iran warnt Israel vor neuen “militärischen Abenteuern”

Majid Takht Ravanchi, iranischer UN-Botschafter, kritisierte Israel am Donnerstag: “In den letzten Monaten sind Anzahl und Intensität der provokativen und abenteuerlichen Drohungen des israelischen Regimes stetig auf ein alarmierendes Niveau gestiegen.” Laut einem am Donnerstag von Tasnim News im Iran veröffentlichten Bericht schickte er die Beschwerde an den Chef des UN-Sicherheitsrates.

Takht Ravanchi hat Israel in der Vergangenheit kritisiert. Vor einigen Wochen beschwerte er sich über die Rede des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, sie sei “voller Lügen”. Bennett sagte, der Iran versuche es dominieren die Region . „Die Iran-Phobie grassiert bei der UNO. Die Rede des Premierministers des israelischen Regimes war voller Lügen über den Iran “, sagte der Iraner.

Jetzt ist der Iran wütend auf die gemeldeten Kommentare aus Israel. Er sagt, der israelische Stabschef der IDF habe davor gewarnt “Betriebspläne” gegen den Iran. “Die Operationen, die darauf abzielen, die Fähigkeiten des Iran in verschiedenen Bereichen zu zerstören, werden jederzeit fortgesetzt”, war das Zitat, das den Iran zu den Waffen brachte.

„Unsere Proteste gegen die früheren Drohungen des Regimes im Jahr 2021 spiegeln sich in unseren Briefen an den UN-Sicherheitsrat vom 1. Februar, 12. April, 27. August und 14. September wider“, sagten die Iraner.

Der Iran behauptet, es gebe explizite systematische Drohungen durch das israelische „Regime“ und dies stelle einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar, insbesondere gegen Artikel 2 (4) der Charta der Vereinten Nationen. Es kommt aus demselben Land, dessen Führer oft damit drohen, Israel zu zerstören. In diesem Fall erscheint es dem Iran heuchlerisch, sich über die israelischen Kommentare zu beschweren. Aber die Iraner beschweren sich immer noch.

„Die Tatsache, dass das israelische Regime weiterhin ‚die Fähigkeiten des Iran’ zerstört, beweist zweifelsfrei, dass es in der Vergangenheit für Terroranschläge gegen unser friedliches Atomprogramm verantwortlich war“, sagte der Iran. “Angesichts der beunruhigenden Geschichte der destabilisierenden Praktiken des israelischen Regimes in der Region sowie seiner verdeckten Operationen gegen das iranische Nuklearprogramm muss das Regime angegangen werden, um alle Bedrohungen und störenden Verhaltensweisen zu beenden”, sagte er zum Tasnim-Bericht.

Der Iran spielt in diesem Sinne das Opfer, was interessant ist. Er gibt grundsätzlich zu, dass er ein gefährliches Atomprogramm hat, will aber gleichzeitig, dass dieses Programm geschützt wird – was zeigt, dass der Iran über die jüngsten Kommentare und Aktionen Israels besorgt ist.