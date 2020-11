Inzidenz in der hessischen Kleinstadt bei 550

D.Über den Häusern und Wogen in den Straßen der Kleinstadt liegt dichter Nebel. Diejenigen, die ihre Nasen durch den Türrahmen stecken, zucken unweigerlich zusammen. Die feuchte Kälte bei zwei Grad über Null ist eine Abschreckung. Wer eine Jogging-Tour wagt, sieht Greifvögel auf Bäumen kauern, die nur wenige Meter vom Weg entfernt sind, und fliegen anders als sonst nicht hoch. Alles grau in grau, ein normaler Spätherbsttag am südlichen Rand des Gießener Beckens. Keine besonderen Vorkommnisse. Ohne diese überraschende und sensationelle Nachricht: Die kleine Stadt aus zwei Dörfern ist plötzlich ein super Hotspot. 156 Covid 19 Fälle wurden innerhalb von sieben Tagen registriert. Projiziert auf 100.000 virtuelle Einwohner, hat der Ort eine Inzidenz von über 550, doppelt so viel wie in Offenbach. Mit diesem Corona-Wert hat er sogar einen Tag lang den Tabellenführer in der Corona-Rangliste Robert Koch Institut den Landkreis Hildburghausen in Thüringen ausschneiden. Da in dieser Liste nur Bezirke und unabhängige Städte enthalten sind, wird die kleine Stadt dort nicht angezeigt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung.

Aber woher kommen all diese neuen Fälle? Die Gastronomie als Infektionsquelle ist ausgeschlossen: Alles ist eng und koronakonform und heutzutage nur für Geschäfte außerhalb des Hauses konzipiert. Die Schulen? Nichts dergleichen bekannt. Sportvereine? Gelähmt wie anderswo. Das Land Hessen hat wochenlang nicht einmal Sport in Gelegenheitsgruppen erlaubt, wie ihn ein Arzt und ein anderer ausgebildeter Arbeiter vor Ort anbieten. Diese “Bootcamps” werden abgesagt.