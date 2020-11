Peter Shilton kritisiert das Maradona-Tor mit der Hand Gottes

EINEnglands ehemaliger internationaler Torhüter Peter Shilton hat auch den Tod von Diego Maradona getroffen – der Schmerz über seine “Hand Gottes” im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1986 ist immer noch nicht verheilt. „Ich bin traurig, von seinem Tod in so jungen Jahren zu hören. Er war ohne Zweifel der größte Spieler, mit dem ich je konfrontiert wurde “, schrieb Shilton in einer Kolumne für die Daily Mail.

Gleichzeitig bedauerte der 71-Jährige, dass sich die argentinische Fußballikone nie für das berühmte Handtor entschuldigt hatte. “Es scheint, dass er großartig war, aber leider kein Sportler”, sagte Shilton und fügte hinzu: “Nein, ich mag es nicht, dass er sich nie entschuldigt hat. Zu keinem Zeitpunkt hat er gesagt, dass er betrogen hat und dass er wollte Entschuldigung. Stattdessen benutzte er seine Aussage ‘Hand Gottes’. Das war nicht richtig. “

Shilton war das direkte Opfer von Maradonas Aktion am 22. Juni 1986 im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. In der 51. Minute des Viertelfinals der Weltmeisterschaft schlug der Argentinier den Ball nach einem Abprall von Verteidiger Steve Hodge mit der linken Hand an Shilton vorbei. Vier Minuten später entschied Maradona das Spiel mit dem „Tor des Jahrhunderts“, nachdem England nach einem sensationellen Dribbeln über die Hälfte des Feldes mit 1: 2 verloren hatte.

Es gab nie eine Versöhnung mit Maradona. “Im Laufe der Jahre gab es einige Versuche, uns beide im selben Raum zusammenzubringen”, sagte Shilton. “Mein Ansatz war immer der gleiche – wenn ich dachte, er würde sich entschuldigen, würde ich es gerne tun. Ich hätte ihm die Hand geschüttelt. Aber mir wurde nie ein Hinweis gegeben, dass dies wahrscheinlich passieren würde.”

Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Er wird nächsten Donnerstag vor den Toren der Hauptstadt Buenos Aires beigesetzt. Seine letzte Ruhestätte findet er auf dem Friedhof Jardin de Paz, auf dem auch seine Eltern begraben wurden. Dies wurde von Maradonas Sprecher Sebastian Sanchi AFP bestätigt. Bis dahin wird Maradonas Leiche im argentinischen Präsidentenpalast ausgelegt. Das Wake für die breite Öffentlichkeit begann am Donnerstag um 6:00 Uhr Ortszeit.