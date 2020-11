Die RTL-Legende ist gestorben: „Fürsprecher für das gemeine Volk“ – Familie trauert um Kultmoderator

Bekannt wurde er vor allem aus der beliebten RTL-Consumer-Show „How Please ?!“. Jetzt ist Moderator Geert Müller-Gerbes im Alter von 83 Jahren verstorben.

Bonn – Von 1992 bis 1999 moderierte er leidenschaftlich die Verbraucherprogramm „Entschuldigung ?!” auf RTL. Deshalb wurde er das Anwalt der kleinen Leute namens. Jetzt der beliebte Fernsehmoderator Geert Müller-Gerbes starb im Alter von 83 Jahren. Seine beiden Söhne bestätigten dies am Montag (23. November 2020) gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Ihr Vater ist am Sonntag friedlich mit seiner Familie eingeschlafen. Ein bitterer Verlust nicht nur für sie, sondern auch für viele Kollegen und Fans.

Fernsehmoderator ist gestorben: Geert Müller-Gerbes galt als Anwalt des einfachen Volkes

Über die Todesursache Bisher ist nichts bekannt. Laut bild.de Müller-Gerbes litt vor zehn Jahren unter einem Krebs. Er soll dies trotz des Rückfalls überlebt haben. Seine Karriere war beispiellos. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Geschichte und Soziologie war er Pressesprecher von Bundespräsident Gustav Heinemann. Anschließend arbeitete er für Radio Luxemburg als Deutschlandkorrespondent in Bonn. Später war er Chefkorrespondent für die RTL-Radio und später für den damals neuen privaten Fernsehsender RTL plus.

RIP Geert Müller-Gerbes! 😥 “Wie bitte?” ist ein großartiger TV-Klassiker, den es nicht mehr gibt! 🤷‍♂️ https://t.co/FPCk7Qm9mO – Die Medienbibliothek (@die_mediatheke) 23. November 2020

Der RTL-Moderator ist tot – seine Familie ist sehr traurig

Mit der wöchentlichen Samstagabendshow „Wie bitte ?!“ es erreichte durchschnittlich 4,3 Millionen Zuschauer. Die “Süddeutsche Zeitung” nannte ihn den “Rächer der Verärgerten, den Robin Hood von RTL”. In einer anderen RTL-Serie mit dem Titel „Wir kämpfen für Sie“, die der Sender in Zusammenarbeit mit den Kirchen produzierte, beschrieb er die Schicksale von Menschen, die unverschuldet in Not gerieten. Im Jahr 2000 gab er die Co-Moderation der WDR-Talkshow auf und zog sich ins Privatleben zurück. Seine Familie und Kollegen sind sehr traurig. Müller-Gerbes hinterlässt seine Frau und vier Söhne. ((dpa / jbr)

