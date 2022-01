Intensive diplomatische Bemühungen in Wien, da Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen im Gange sind

Der iranische Chefunterhändler in Wien spricht mit Ali Bagheri Kani (1. R) und verhandelt mit den drei Unterzeichnern des JCPOA-Treffens in der österreichischen Hauptstadt Wien am 18. Januar 2022. (Foto von IRNA)



Der Iran und die anderen fünf Parteien des Abkommens von 2015 haben intensive diplomatische Gespräche in der österreichischen Hauptstadt fortgesetzt, um die Aufhebung aller US-Sanktionen gegen Teheran zu erreichen, die nach Washingtons einseitigem Rückzug aus dem Abkommen verhängt wurden.

Während die achte Gesprächsrunde zwischen dem Iran und der P4+1-Gruppe von Ländern in Wien fortgesetzt wird, haben die Chefunterhändler aus dem Iran und den drei europäischen (E3) Unterzeichnerstaaten des Abkommens von 2015, das offiziell unter dem Namen Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist, , und der Hohe Vertreter der EU trafen sich am Dienstag.

Der iranische Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen, Ali Bagheri Kani und Enrique Mora, der stellvertretende Außenpolitikchef der Europäischen Union und Leiter des JCPOA Joint Committee, sowie E3-Vertreter nahmen an dem Treffen teil. Auch eine Reihe von Experten der Verhandlungsparteien nahmen teil.

Der Iran und die anderen Parteien des JCPOA – Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland – führen seit April vergangenen Jahres Gespräche in Wien. Der Iran sagt, er strebe die Aufhebung aller Sanktionen an, die die Vereinigten Staaten erneut gegen den Iran verhängt hatten, nachdem sie sich aus dem Abkommen zurückgezogen hatten.

Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zog sich Washington einseitig aus dem JCPOA zurück und verhängte Sanktionen, die vor allem gegen die iranische Wirtschaft gerichtet waren.

Die Parteien nahmen am Montag nach einer zweitägigen Pause die diplomatischen Konsultationen wieder auf, damit die Diplomaten zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückkehren konnten. Die Arbeitsgruppen zur Aufhebung von Sanktionen und zur Terminierung der Umsetzung eines möglichen Abkommens arbeiteten jedoch am Sonntag weiter an Textentwürfen.

Der Iran behauptet, dass die mangelnde Initiative der westlichen Parteien des Wiener Abkommens der Hauptgrund für die Verlangsamung der Gespräche mit dem Iran sei.

In Eins Interview Mit dem China Global Television Network (CGTN) bekräftigte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian vor Abschluss seines offiziellen Besuchs in Peking, dass Teheran nicht die Absicht habe, Zeit zu verschwenden oder die Sanktionen der Unterdrückungsgespräche in der österreichischen Hauptstadt zu entgleisen, als er den Westen kritisierte, insbesondere die Vereinigten Staaten, weil sie in den Verhandlungen keine innovativen Vorschläge vorgelegt haben.