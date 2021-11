Instrumente auf Hubble im abgesicherten Modus; Die NASA versucht herauszufinden, warum

Montag, NASA angekündigt dass die wissenschaftlichen Instrumente des Hubble-Weltraumteleskops nach dem Auftreten von Problemen Ende Oktober längere Zeit stillgelegt waren. Die Probleme traten auf, als eine fehlerhafte interne Kommunikation dazu führte, dass wissenschaftliche Instrumente innerhalb von zwei Tagen zweimal in den abgesicherten Modus wechselten. Alles außerhalb der Instrumente verhält sich normal, so dass das Teleskop nicht in Gefahr ist.

Anfang dieses Jahres verbrachte Hubble längere Zeit im abgesicherten Modus aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung, die den Hauptnutzlastcomputer speist. Da die Stromversorgung verschiedene Hardware betraf, waren die Probleme schwer zu diagnostizieren.

In diesem Fall erscheinen die Probleme zumindest oberflächlich einfacher. Das Instrumentenset des Hubble verwendet ein internes Sync-Signal, um sicherzustellen, dass alles gleichzeitig registriert wird, sodass die Instrumente in der richtigen Reihenfolge auf Befehle reagieren können. Am 23. Oktober konnte sich eines dieser Sync-Signale nicht registrieren, wodurch alle wissenschaftlichen Instrumente in den abgesicherten Modus versetzt wurden. Durch einen einfachen Reset der Instrumente funktionierte alles wieder.

Aber am 25. Oktober registrierten die wissenschaftlichen Instrumente den Verlust mehrerer Synchronisationssignale und kehrten alle in den abgesicherten Modus zurück. Angesichts der wiederkehrenden und scheinbar wachsenden Natur des Problems hat die NASA die Instrumente seitdem in diesem Zustand belassen.

Laut NASA bewerten ihre Ingenieure das Instrumentenverhalten und untersuchen die Hardwarekonfiguration von Hubble, um festzustellen, was das Problem verursachen könnte. Diese Informationen werden verwendet, um Testverfahren zu entwerfen, die es der NASA ermöglichen, die Schuldigen zu identifizieren und Abhilfe zu schaffen.