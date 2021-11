Das AniNation-Festival erweckt Spannung in Jerusalem zum Leben

AniNation, das sechste Internationale Jerusalem Animation Festival, findet vom 4. bis 6. November persönlich in der Jerusalem Cinematheque statt und zeigt innovative Animationsfilme aus Israel und der ganzen Welt sowie Sonderprogramme. Dies ist eine von israelischen Animatoren und Fans mit Spannung erwartete Veranstaltung, und obwohl es Filme gibt, die Kindern gefallen werden, ist es keine Kinderveranstaltung. Viele der Veranstaltungen sind kostenlos und es gibt mehrere kostengünstige Ticketoptionen. Das vollständige Programm und Tickets gibt es unter www.aninationfestival.com und es wird über 40 Veranstaltungen geben.

Zwei der größten Filmereignisse des Jahres in Israel waren animierte Spielfilme, der Film von Ari Folman Wo ist Anne Frank?, das das Festival eröffnet und bei den Filmfestspielen von Cannes seine internationale Premiere feierte, und der Film von Gidi Dar Legende der Zerstörung, der preisgekrönte Film Ophir über die Zerstörung des Zweiten Tempels, geschaffen mit 1.500 Gemälden. Beide Filme wurden mit Unterstützung des Jerusalem Film & Television Fund produziert und in Animationsstudios in der Hauptstadt produziert.

Mehrere Sonderveranstaltungen heben diese beiden Filme hervor, die sowohl für ihre Erzählweise als auch für die hohe Qualität ihrer Animationen internationalen Ruhm erlangt haben. AniNation wird eine Meisterklasse mit Yoni Goodman, Animation Director von Wo ist Anne Frank?. Michael Faust und David Polonsky, die Animatoren, die Tausende von Gemälden geschaffen haben, die in Legende der ZerstörungEr wird auch ein Treffen auf dem Festival abhalten, um über ihre Arbeit zu sprechen. Es gibt eine Ausstellung mit Kunstwerken von Faust und Polonsky für Legende, zeigt die Phasen, die ihre Zeichnungen und Malereien während der Entstehung des Films durchlaufen haben.

cnxps.cmd.push (Funktion () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“/ jpost-tech /”)! = – 1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “keine”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://static.vidazoo.com/basev/vwpt.js”; script.setAttribute (‘data-widget-id’, ‘616dd69d1b04080004ac2cc0’); document.getElementsByClassName (‘divVidazoo’)[0].appendChild (Skript); } else if (window.location.pathname.indexOf (“/ israel-news /”)! = -1 || window.location.pathname.indexOf (“/ omg /”)! = -1 || window.location. pathname.indexOf (“/ food-recipes /”)! = -1 || window.location.pathname.indexOf (“/ science /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “keine”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://static.vidazoo.com/basev/vwpt.js”; script.setAttribute (‘data-widget-id’, ’60fd6becf6393400049e6535′); document.getElementsByClassName (‘divVidazoo’)[0].appendChild (Skript); } else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “keine”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘Pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘Widgetname’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (Skript);}

Die israelischen Macher von VR Assaf und Eyal Geva werden ihren Film präsentieren, Die Geheimnisse von Retropolis, über ein Abenteuer-Reality-Spiel, das in einer Zukunft spielt, die vollständig von Robotern bevölkert ist, und wird eine Masterclass über ihre Arbeit in der virtuellen Realität geben. Es gibt auch eine kostenlose Veranstaltung mit VR-Kreationen.

Angehende Animatoren werden sich für Einführungsveranstaltungen, eine Karrieremesse und ein Speed-Dating-Event interessieren, das Animationsautoren mit Regisseuren und Produzenten verbindet. Es wird ein Panel zu den Geheimnissen der Synchronisation mit den Machern der israelischen Version von geben Spongebob und viele andere Veranstaltungen, die Animationstechniken lehren.

Wo ist Anne Frank? (Kredit: LENA GUBERMAN)

Unter den internationalen Filmen, die gezeigt werden, wird es Wunderschönen, ein Spielfilm von Mamoru Hosoda, über ein ländliches High-School-Mädchen, das ihren Weg in eine andere Welt findet, in der sie eine berühmte Sängerin ist; Caesar Cabral Bob Spit: Wir mögen keine Leute, das in einer postapokalyptischen Wüste spielt, die von Popstars der 80er Jahre bewohnt wird; Josep d’Aurel, eine Hommage an den berühmten Illustrator Josep Bartoli, über die Konzentrationslager in Frankreich für Flüchtlinge des Franco-Regimes; das von Yusuke Hiroka Schornsteinstadt Puppe, über einen jungen Schornsteinfeger und ein sympathisches Monster, die beweisen, dass die Sterne in einer von schrecklicher Umweltverschmutzung geplagten Stadt echt sind; kleiner Vampir von Joann Sfar, über einen einsamen Vampir, der zur Schule geht, um Freunde zu finden; und das von Félix DuFour-Laperrière Archipel, eine Sammlung von Bildern, die die Idee der erfundenen Inseln erforscht.

Das Festival wird von vielen Organisationen gesponsert, darunter die Jerusalem Development Authority und der Jerusalem Film & Television Fund, das Ceske Centrum, das Hansen House, die Stadtverwaltung von Jerusalem, die Jerusalem Cinematheque, die Bezalel Academy of Art and Design, das Forum Austrian Culture, Animation Union Israel und dem Gesher Multicultural Film Fund.