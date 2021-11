Neue sonnige und verschneite Winterziele starten am Flughafen Stansted

Ryanair hat seinen Winterflugplan um sieben neue Strecken ab Stansted Airport erweitert, darunter drei skandinavische Ziele.

Die irische Billigfluggesellschaft hat tägliche Flüge nach Stockholm in Schweden und Helsinki in Finnland sowie zweiwöchentliche Flüge nach Tampere, ebenfalls in Finnland, eingeführt.

Die neuen Strecken ergänzen eine wachsende Liste nordischer Destinationen, darunter tägliche Flüge nach Oslo in Norwegen und Kopenhagen in Dänemark mit Ryanair sowie die tägliche Verbindung von PLAY Airlines in die isländische Hauptstadt Reykjavik.

Flughafen Stansted. Vorbereitungen für die „neue Normalität“ während und nach der Pandemie. Flugzeuge aufgereiht und nirgendwo hin. Foto: Vikki Lince. (52808951)

Neringa Ohrstrom, Head of Airport Marketing, sagte: „Nach sehr schwierigen 18 Monaten für die Luftfahrtindustrie ist es großartig zu sehen, dass Fluggesellschaften in diesem Winter aufregende neue Strecken ab London Stansted starten. Wir wissen, dass im Osten Englands eine starke Nachfrage nach Flügen nach Nordeuropa besteht. Die neuen Verbindungen nach Helsinki, Stockholm und Tampere ergänzen perfekt das hervorragende Streckennetz der nordischen Destinationen, zu denen wir bereits Norwegen, Dänemark und Island bedienen.

Darüber hinaus hat Ryanair in diesem Winter neue Strecken nach Trapani und Treviso in Italien, Zagreb in Kroatien und Oradea in Rumänien hinzugefügt.

Stansteds zweitgrößte Fluggesellschaft, Jet2.com, hat zusätzliche Dienste auf die Kanarischen Inseln eingeführt, um die Wintersonne zu genießen, während Skifahrer und Snowboarder die neue Route der Fluggesellschaft nach Chambery in den französischen Alpen nutzen können.

Jet2 fliegt von Stansted nach Island (52808948)

Der Flug- und Urlaubsspezialist fliegt in dieser Saison nun fünf Skidestinationen an, darunter Genf in der Schweiz, Grenoble in Frankreich und die österreichischen Städte Innsbruck und Salzburg.