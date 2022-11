Inmitten von Rezessionsprognosen erhöht die Bank of England die Zinssätze

In Großbritannien hat es seit dem letzten Treffen der Bank vor sechs Wochen „bedeutende Entwicklungen“ in der Fiskalpolitik gegeben, heißt es in der Erklärung vom Donnerstag. Am Tag nach dem vorangegangenen Treffen, am 23. September, kündigte der Finanzminister von Frau Truss, Kwasi Kwarteng, eine Reihe von nicht finanzierten Steuersenkungen an, die die britische Finanzpolitik auf einen Kollisionskurs mit der Geldpolitik der Bank brachten.

Vor zwei Wochen trat Frau Truss zurück, und ihr Nachfolger, Rishi Sunak, machte deutlich, dass er beabsichtige, die öffentlichen Finanzen anders anzugehen. Später in diesem Monat werden er und Schatzkanzler Jeremy Hunt voraussichtlich Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen sowie einen Plan zum Abbau der britischen Schulden ankündigen.

Seit Großbritannien die Führung gewechselt hat, ist ein Großteil des Aufschlags auf die Anleiherenditen – der zusätzliche Betrag, den Käufer aufgrund des erhöhten Risikos zahlen müssten – gesunken, aber die gesamten Auswirkungen der jüngsten Krise der politischen und finanziellen Volatilität sind nicht verschwunden. , sagte Herr Bailey. Die Liquidität auf den Märkten ist nicht dort zurückgekehrt, wo sie war, und „es gab eine Infragestellung der britischen Politik, und das wird nachhaltige Auswirkungen haben“, fügte er hinzu. „Wir müssen sehr hart arbeiten, um das in die Vergangenheit zu bringen.“

Am Donnerstag sagte die Bank, die bisher angekündigten Steuermaßnahmen – darunter das Einfrieren von Energierechnungen, die Abschaffung einer Gesundheits- und Sozialsteuer und die Senkung der Steuern auf den Kauf von Eigenheimen – würde die Nachfrage stärker stützen, als die Bank vor drei Monaten erwartet hatte.

Sieben der neun Mitglieder des Zinsfestsetzungsausschusses der Bank, einschließlich Herrn Bailey, stimmten für die Zinserhöhung um drei Viertelpunkte und stellten fest, dass es Anzeichen für eine feste Preisinflation auf den Inlandsmärkten und Löhne gebe, die die Gefahr einer anhaltenden hohen Inflation bergen. Beispielsweise bleibt der Arbeitsmarkt angespannt, da mehr Menschen als erwartet arbeitslos bleiben, auch aufgrund von Langzeiterkrankungen, die die Löhne in die Höhe getrieben haben, aber nicht genug, um die Inflation auszugleichen.

Die beiden anderen Ausschussmitglieder stimmten für Erhöhungen um jeweils einen halben und einen viertel Punkt und argumentierten, dass die Krise der Lebenshaltungskosten Vorsicht vor einer übermäßigen Straffung rechtfertige und dass die Geldpolitik bereits restriktiv sei.

Zu den besorgniserregenden Bereichen gehören steigende Hypothekenzahlungen. Etwa 30 % der britischen Haushalte haben eine Hypothek und die meisten von ihnen haben nur zwei oder fünf Jahre feste Zinsen. Die Bank sagte, dass ein Viertel der Hypotheken oder etwas mehr als zwei Millionen ihre Zinssätze bis Ende nächsten Jahres anpassen müssten, was die Hypothekenkosten für diese Haushalte „erheblich“ erhöhen würde.