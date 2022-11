dynaCERT-Pilotprogramm führt zum Kauf zusätzlicher HydraGEN™-Einheiten für Flottenfahrzeuge von Alectra Utilities

TORONTO–(GESCHÄFTSDRAHT)–dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein erfolgreiches Pilotprogramm mit der Alectra Utilities Corporation („Alectra“) zum Kauf von dreiundsiebzig (73) dynaCERT Flaggschiffprodukt HydraGENMT Technologische Einheiten. Alectra hat jetzt insgesamt achtundachtzig (88) HydraGEN™-Technologieeinheiten gekauft, die darauf ausgelegt sind, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, die Wartung zu reduzieren und die Kraftstoffkosten für seine Fahrzeugflotte zu senken. Siehe Pressemitteilung vom 30. September 2022.

Jim Payne, Präsident und CEO von dynaCERTsagte: „Angesichts der weltweit steigenden Dieselpreise dynaCERT freut sich sehr, den privaten und öffentlichen Sektor in Kanada und im Ausland zu bedienen, darunter Versorgungsunternehmen, Kommunen und Regierungen sowie private Benutzer von Verbrennungsmotoren. Unsere Produkte sind für zukünftige CO2-Gutschriften konzipiert, da die Benutzer Nachhaltigkeit erreichen und die globalen Treibhausgasemissionen reduzieren.

dynaCERT wurde nach strenger Analyse durch die österreichische Triple-A Analytics GmbH mit dem Smart Sustainable Company Rating Seal ausgezeichnet. Diese ehrenvolle Auszeichnung von dynaCERT und seine HydraGEN™-Technologie im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen wurde mit „Hoch“ bewertet, der höchsten globalen Bewertung in seiner Klasse.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen und seine proprietäre HydraLytica™ Telematics-Technologie, ein Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung potenzieller zukünftiger CO2-Gutschriften entwickelt wurde. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt unsere patentierte Technologie Wasserstoff und Sauerstoff nach Bedarf durch ein einzigartiges Elektrolysesystem und liefert diese Gase über den Lufteinlass für eine verbesserte Verbrennung, was zu reduzierten Kohlenstoffemissionen und einer verbesserten Kraftstoffeffizienz geführt hat. Unsere Technologie ist für den Einsatz mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlanhängern, Geländebau, Stromerzeugung, Bergbau- und Forstmaschinen verwendet werden. Webseite: www.dynaCERT.com.

