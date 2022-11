Österreich unternimmt ersten Schritt zur Rückgabe von Artefakten aus der Kolonialzeit

Österreich plant die Einrichtung eines Gremiums zur Bewertung von Rückgabeansprüchen während der Kolonialzeit erworbener Objekte und will Details „in den kommenden Wochen“ bekannt geben, sagte ein Sprecher des Kulturministeriums.

Die größten Sammlungen von Erwerbungen aus der Kolonialzeit in Österreich befinden sich im Weltmuseum und im Naturhistorischen Museum in Wien. Das Weltmuseum ist Mitglied der Benin Dialogue Group, die ins Leben gerufen wurde, um die Zukunft beninischer Bronzen in westlichen Sammlungen zu diskutieren.

Mehrere westliche Museen haben beninische Bronzen an Nigeria zurückgegeben oder sich verpflichtet, sie zurückzugeben. Im Oktober unterzeichneten Deutschland und Nigeria ein Abkommen, das einen Zeitplan für die Rückgabe von rund 1.100 beninischen Objekten aus deutschen Museen festlegt, wobei die ersten Rückführungen im zweiten Quartal 2022 erwartet werden.

Das österreichische Kulturministerium sagte, es könne noch keine Details zum geplanten Auftrag nennen, da die Gespräche noch andauern. Aber eine Person, die an den Gesprächen beteiligt war, sagte, dass die Kommission auch Vertreter von potenziellen Beitrittsländern umfassen werde.

Obwohl Österreich keine Kolonialmacht war, profitierte es von Handelsabkommen, und österreichische Kaufleute und Entdecker erwarben Kolonialwaren. Das Weltmuseum untersucht beispielsweise die Ankaufsgeschichte einer Sammlung ostafrikanischer Artefakte, die 1884 und 1885 von Emmerich Billitzer, einem österreichischen Marinearzt, zusammengestellt wurde.