Indonesischer Vulkan: Bewohner fliehen in Panik nach Ausbruch des Mount Semeru | Neu

Mindestens eine Person wurde getötet und Dutzende erlitten schwere Verbrennungen, nachdem der Vulkan Semeru am Samstag in der indonesischen Provinz Ost-Java ausgebrochen war und riesige Rauch- und Aschewolken ausstieß, sagten Beamte.

Videos, die am Samstag von der Disaster Mitigation Agency (BNPB) des Landes geteilt wurden, zeigten, wie die Bewohner in Panik gerieten, als hoch aufragender Rauch und Asche einige benachbarte Dörfer im Bezirk Lumajang bedeckten.

Laut Aufzeichnungen des Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PMBBG) wurden glühende Lavalawinen mit einer Gleitstrecke von etwa 500 bis 800 Metern beobachtet, wobei sich das Lawinenzentrum etwa 500 Meter unter dem Krater befand. pic.twitter.com/i3IorFweRf – BNPB Indonesien (@BNPB_Indonesia) 4. Dezember 2021

Der stellvertretende Leiter des Bezirks Lumajang, Indah Masdar, sagte auf einer Pressekonferenz, dass eine Person gestorben sei und 41 Menschen Verbrennungen erlitten.

Die BNPB sagte später, 35 Patienten würden in lokalen medizinischen Einrichtungen behandelt.

Indah rief nach Hubschraubern, um die in den Gebäuden eingeschlossenen Personen zu retten.

„Wir sind in großer Not“, sagte sie und fügte hinzu, dass mindestens 10 Menschen eingeschlossen waren. „Es ist herzzerreißend, ihre Familien weinen alle.“

Der Bezirksleiter von Lumajang, Thoriqul Haq, sagte, eine Reihe von Sandbergleuten seien in der Nähe der Minen gefangen gewesen.

Haq teilte Reuters mit, dass die Straße und Brücke, die Lumajang und die nahe gelegene Stadt Malang verbinden, unterbrochen worden seien.

Menschen fahren mit einem Motorrad auf einer mit Vulkanasche bedeckten Straße nach dem Ausbruch des Vulkans Mount Semeru im Dorf Sumberwuluh in der Regentschaft Lumajang [Antara Foto/Hermawan/via Reuters]

„Dies ist seit dem Ausbruch ein sehr dringender und schneller Zustand“, sagte er. Haq fügte hinzu, dass Evakuierungen im Gange seien.

Er sagte dann dem Nachrichtensender MetroTV, dass die geschnittene Brücke bedeutete, dass eine nahe gelegene Nachbarschaft keinen Zugang zu medizinischer Hilfe hatte.

„Dicke Aschesäulen haben mehrere Dörfer in Dunkelheit gestürzt“, sagte Haq gegenüber TV One und fügte hinzu, dass mehrere Hundert Menschen in Notunterkünfte oder in andere sichere Gebiete gebracht worden seien.

Die Behörden stellten Evakuierungszelte auf, aber die Evakuierung wurde durch dicken Rauch behindert, sagte BNPB-Chef Suharyanto.

Fernsehberichte haben gezeigt, wie Menschen unter einer riesigen Aschewolke in Panik geraten, ihre Gesichter nass vom Regen, vermischt mit Vulkanstaub.

AirNav Indonesia, die den indonesischen Luftraum kontrolliert, sagte in einer Erklärung, dass der Ausbruch keine „erheblichen Auswirkungen“ auf Flüge hatte.

Der 3.676 Meter (12.060 Fuß) hohe Semeru, der höchste auf der am dichtesten besiedelten Insel des Landes, ist einer der fast 130 aktiven Vulkane Indonesiens. Es brach im Januar aus und forderte keine Opfer.

Indonesien, ein Archipel mit über 270 Millionen Einwohnern, ist anfällig für Erdbeben und vulkanische Aktivitäten, da es entlang des „Ring of Fire“ des Pazifiks, einer Reihe von Verwerfungslinien, hufeisenförmig liegt. Indonesien hat rund 128 aktive Vulkane.