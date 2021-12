Die Weltmächte können die vom Iran vorgeschlagenen Projekte nicht ablehnen; Sanktionen müssen aufgehoben werden: Chefunterhändler

Der Chefunterhändler des Iran sagte, die beiden Pläne, die Teheran den fünf verbleibenden Parteien eines bahnbrechenden Atomabkommens von 2015 in der jüngsten Gesprächsrunde in der österreichischen Hauptstadt Wien vorgelegt habe, seien „nicht abzulehnen“, und forderte erneut die sofortige Rücknahme aller US-Sanktionen .

„Irans Vorschläge an die Weltmächte können nicht abgelehnt werden. Sie basieren auf den Bestimmungen des Abkommens von 2015 “, sagte Ali Baqeri-Kani in einer Erklärung. Wartung mit dem Büro in Doha Al Jazeera Sender am Freitag, der sich auf das Atomabkommen bezieht, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist.

Baqeri-Kani, der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten, fügte hinzu, dass Teheran einen dritten Vorschlag vorlegen werde, sobald die ersten beiden angenommen seien.

Hinsichtlich der Einzelheiten der vorgeschlagenen Pläne zur Aufhebung von Sanktionen und Nuklearfragen sagte er, dass die beiden Seiten sich auf der Grundlage der Verhandlungen über das gleiche Nuklearabkommen von 2015 geeinigt haben.

„Was wir präsentiert haben, sind die Dysfunktionen und die Ungeschicklichkeit, die im Text der [JCPOA] Projekt und wir haben einige Modifikationen vorgestellt“, fügte der iranische Chefunterhändler hinzu.

Er betonte, dass alle nuklearbezogenen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten nach seinem einseitigen Austritt aus dem JCPOA drei Jahre nach dessen Abschluss gegen den Iran verhängt haben, unverzüglich aufgehoben werden sollten.

Das JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, konnte sie jedoch nicht zwingen, den Iran zu verhandeln.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA – Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China – haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, Washingtons rechtswidrige Sanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben, nachdem die Vereinigten Staaten ihr Interesse an einer Rückkehr in die Islamische Republik bekundet hatten Zustimmung.

Diplomaten der teilnehmenden Länder trafen sich am Montag zum siebten Mal in Wien, nachdem die Gespräche wegen der Präsidentschaftswahl im Iran unterbrochen worden waren. Fünf Tage intensiver Gespräche endeten am Freitag, nachdem die Parteien zu weiteren Konsultationen in die Hauptstädte zurückgekehrt waren.

Baqeri-Kani gab am Donnerstag bekannt, dass der Iran den anderen Parteien zwei Gesetzentwürfe zur Aufhebung der Sanktionen und Teherans Nuklearverpflichtungen vorgelegt hat und einen dritten Gesetzentwurf vorlegen wird.

Die Website des Obersten Nationalen Sicherheitsrats (SNSC) des Iran sagte am Freitag, dass die mangelnde Initiative der Europäer angesichts der „revolutionären“ Vorschläge des iranischen Teams die Verhandlungen in Wien verlangsamen würde.

Das höchste Sicherheitsorgan des Iran zitierte Baqeri-Kani mit den Worten: „Das erste Dokument fasst den Standpunkt der Islamischen Republik zur Aufhebung der Sanktionen zusammen, während das zweite die nuklearen Aktionen des Iran betrifft.

„Im dritten Dokument, das anderen Parteien vorgelegt wird, wird der Iran seine Ansichten und Vorschläge bezüglich des Überprüfungszeitraums für die Aufhebung der Sanktionen teilen“, fügte er hinzu. Der iranische Hauptunterhändler sagte Reportern vor seiner Abreise auch, dass die neue Delegation des Landes zu dieser Gesprächsrunde aus Experten sowie Wirtschafts-, Finanz- und Bankbeamten besteht, was „die Entschlossenheit der Islamischen Republik zeigt, in Verhandlungen mit dem Ziel einzutreten“. eine Einigung zu erzielen.“

In einem Gespräch mit Reportern vor der Abreise aus der österreichischen Hauptstadt nach Teheran sagte der iranische Chefunterhändler, dass die P4 + 1-Ländergruppe die Möglichkeit habe, ihre Hauptstädte zu den beiden von der Islamischen Republik vorgeschlagenen Projekten zu konsultieren. dokumentierte und rationale Reaktion.“

„Es wurde betont, dass die Vorschläge der Islamischen Republik Iran zur Aufhebung illegaler und repressiver Sanktionen und zur Nuklearfrage auf dem Tisch liegen“, sagte Baqeri-Kani. „Da die Gegenseite ihre Hauptstädte konsultieren musste, um eine dokumentierte und vernünftige Antwort auf diese Vorschläge zu geben, schlugen sie vor, die Gespräche für einige Tage auszusetzen.“ Der hochrangige iranische Diplomat stellte fest, dass Mitte nächster Woche eine neue Verhandlungsrunde zwischen den beiden Seiten wieder aufgenommen werde.

Israel unternimmt ernsthafte Anstrengungen, um die Wiener Gespräche zu behindern

An anderer Stelle im Interview sagte Baqeri-Kani, dass „externe Akteure“, insbesondere die Zionisten, ernsthafte Anstrengungen unternähmen, den Verhandlungsprozess zwischen dem Iran und der P4+1-Staatengruppe in Wien zu behindern und zu stören.

„Die Zionisten versuchen entweder, die Nuklearanlagen des Iran anzugreifen oder den Verhandlungsverlauf zu stören und zu behindern, und es hängt wirklich von der unabhängigen Identität der anderen Parteien ab, zu zeigen, dass sie nicht vom zionistischen Regime (Israel) beeinflusst werden und dass sie nach ihren Interessen und denen des eigenen Landes entscheiden “, fügte der hochrangige iranische Diplomat hinzu.

Auf eine Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines israelischen Angriffs auf iranische Atomanlagen wies er die Möglichkeit von vornherein zurück und sagte: „Ich denke, die Zionisten sollten [only] Träume davon, den Iran anzugreifen, und wenn sie diesen Traum verfolgen, werden sie nie aus diesem Traum erwachen.“

Russland unterstützt Irans „berechtigte und vernünftige“ Garantieforderungen

Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, verteidigte am Samstag die „vernünftigen und berechtigten“ Forderungen des Iran nach Garantien, dass die USA nicht mehr aus dem JCPOA austreten.

Uljanow sagte gegenüber Reportern: „Die Forderung der Iraner nach Garantien ist absolut klar und berechtigt. Es muss Gewissheit geben, dass sich das bösartige Experiment, das unter Donald Trump mit der Politik des maximalen Drucks, zusätzlicher Sanktionen gemacht wurde, nicht wiederholen wird. All das muss diskutiert werden.“

Er fügte hinzu, dass auch darüber diskutiert werden könne, ob der Iran andere Garantien benötige.