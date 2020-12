Indonesien löst islamische Verteidiger an der Front wegen “Terrorismus” auf

BANGKOK – Die islamische Front der Hardline-Verteidiger wurde am Mittwoch von der indonesischen Regierung verboten und angewiesen, alle Aktivitäten weniger als zwei Monate nach ihrer verrückten Rückkehr einzustellen „Moralische Revolution.“”

In einer von hochrangigen Beamten und dem nationalen Polizeichef unterzeichneten Erklärung erklärte die Regierung, Mitglieder der Gruppe hätten sich an terroristischen und kriminellen Handlungen beteiligt und die von der Gruppe organisierten Aktivitäten hätten die öffentliche Ordnung gestört.

Herr Rizieq, 55, ein Geistlicher, der behauptet, der Nachkomme des Propheten Muhammad zu sein, wird beschuldigt, gegen Coronavirus-Protokolle verstoßen zu haben, indem er Kundgebungen von Tausenden von Menschen organisiert. Er hat sich Anfang des Monats der Polizei ergeben und muss mit bis zu sechs Jahren Gefängnis rechnen. Einige Tage vor seiner Verhaftung waren es sechs Die Leibwächter wurden von der Polizei erschossen in dem, was die Behörden als Selbstverteidigung bezeichneten. Herr Rizieq ist immer noch im Gefängnis.

In der Auflösungsverfügung der Gruppe wurde angegeben, dass die Registrierung der Regierung im vergangenen Jahr abgelaufen ist und dass sie keine anerkannte Organisation mehr ist. Es ist ihm nun untersagt, Aktivitäten auszuführen und sein Logo, ein dreieckiges Symbol mit einem Stern in der Mitte und seinem Namen in indonesischen und arabischen Buchstaben, zu verwenden.