Diablo 3’s Darkening of Tristram Throwback Event beginnt bald

Blizzard Entertainment bereitet sich erneut auf die Rückkehr von vor Diablo III Das Darkening of Tristram-Event, die jährliche Feier, die die Spieler in die alten Zeiten von Diablo zurückversetzt. Laut Blizzard können die Spieler ihre Schritte zu “Diablos frühen Tagen” zurückverfolgen, während sie auf dem Weg immer noch neue Beute verdienen können. Die Veranstaltung Darkening of Tristram 2020 soll am 31. Dezember beginnen. Weitere Phasen der Veranstaltung finden in den folgenden Tagen statt.

Auf Blizzards Website für Diablos letztes Hauptspiel skizzierte Blizzard Pläne für Diablo III Verdunkelung des Tristram-Ereignisses. Dies beginnt am 31. Dezember um 16:00 Uhr PST, wenn die Spieler in Sanctuary auf eine Gruppe von Unruhestifterkultisten treffen, bevor am 3. Januar ein Portal geöffnet wird, über das die Spieler tiefer in das Ereignis eintauchen können. Die Dunkelheit von Tristram wird voraussichtlich bis zum 31. Januar andauern.

📢 Diablos Geburtstag rückt näher und die Verdunkelung von Tristram ist zurück! Komplette Eventaktivitäten für besondere Events:

👀 Transmogrifikationseffekte

🏆 Erfolge

🖼️ Porträts

😈 Tiere und mehr! 🎉 📜 Details: https://t.co/HRNQDNEmXT – Teufel (@Diablo) 29. Dezember 2020

“Ihre Reise beginnt auf den Spuren einer Gruppe mysteriöser Kultisten, die im Heiligtum Probleme verursachen”, sagte Blizzard über den nächsten. Diablo III Veranstaltung. “Wenn Sie sie im Abenteuermodus aufspüren, werden Sie Hinweise finden, die zu einem Portal zu Tristrams Vergangenheit und der schrecklichen Dunkelheit führen, die die Stadt vor so vielen Jahren erfasst hat …”

Spieler können dieses Portal nutzen, das in wenigen Tagen geöffnet wird, um zu einer Kathedrale zurückzukehren, die im Original vorhanden war Diablo Spiel. Ein Metzger-Haustier, Banner, Transmog-Effekte und andere Belohnungen erwarten in der Kathedrale diejenigen, die sie finden können.

“Während einige Belohnungen leicht zu finden sind, können andere dazu führen, dass Sie jede Ecke durchforsten oder jeden Erfolg freischalten, bevor Sie sie in die Hände bekommen”, neckte Blizzard. “Kannst du sie alle gewinnen?” Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden! “”

Diablo III Das Darkening of Tristram-Event beginnt am 31. Dezember und läuft am 3. Januar vollständig.