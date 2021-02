Im Kampf zwischen der BBC und China

“China nimmt seinen Platz auf einer sehr kurzen Liste von Ländern neben Nordkorea und Iran ein, die die Berichterstattung über BBC News explizit und vollständig blockiert haben”, sagte Jamie Angus, Direktor der BBC World Service Group, am Sonntag zu “Reliable Sources”. .

China ist nicht auf dieser Liste, sagte Angus und fügte hinzu: “Die Chinesen sind sehr nach außen gerichtet. Sie wollen internationale Nachrichten aus der ganzen Welt verstehen, aber vor allem wollen sie sehen, wie ihr eigenes Land von der BBC gemeldet wird . “

Angus sagte gegenüber CNN-Chefkorrespondent Brian Stelter, dass “es nicht akzeptabel ist, dass ihnen der Zugriff auf BBC-Medien vollständig verwehrt ist”.

In einer Erklärung behauptete Chinas NRTA, BBC World News habe Berichte über China gesendet, die “gegen die Grundsätze der Wahrheit und Unparteilichkeit im Journalismus verstoßen”.

Die BBC beleuchtete die Unruhen im Land und berichtete, dass Frauen in Lagern im Westen von Xinjiang systematisch vergewaltigt, sexuell missbraucht und gefoltert wurden. Und das Schätzungen des US-Außenministeriums Berichten zufolge wurden bis zu 2 Millionen Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in Internierungslager gebracht.

Peking hat das Vorgehen in Xinjiang lange Zeit als notwendig verteidigt, um Extremismus und Terrorismus entgegenzuwirken.

Es ist nicht bekannt, wie sich Chinas Verbot auf BBC World News auf dem chinesischen Festland auswirken wird, da die BBC niemals auf dem chinesischen Festland oder in chinesischen Haushalten senden durfte. BBC World News war nur in internationalen Hotels erhältlich.

Chinas Entscheidung, das Netzwerk zu verbieten, könnte auch eine Vergeltung darstellen. Anfang Februar britische Medienaufsichtsbehörden zog die Lizenz vom staatlichen chinesischen internationalen Nachrichtensender CGTN.

Aber einige Menschen in China versuchen immer noch, Wege um das Verbot zu finden. “Natürlich können Sie immer noch mit einer Art VPN-Einrichtung auf digitale BBC-Dienste zugreifen”, sagte Angus am Sonntag gegenüber Stelter. Aber China macht es den Menschen schwerer, und der Zugang zu den digitalen Diensten der BBC in Englisch und Mandarin wurde in den letzten 18 Monaten zunehmend blockiert.

“Es ist so aufschlussreich, wenn Länder wie die BBC in China versuchen, die tatsächliche Berichterstattung zu blockieren”, sagte Stelter.

– Philip Wang und Jonny Hallam von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.