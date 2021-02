Österreich warnt vor Reisen nach Tirol, lindert Viren

Österreich hat in der Provinz Tirol eine Reisewarnung herausgegeben, in der Bedenken hinsichtlich der Fälle eines in Südafrika erstmals entdeckten varianten Coronavirus bestehen

WIEN – Österreich hat am Montag eine Reisewarnung an sein Bundesland Tirol herausgegeben, in der es um Fälle von Coronavirus Die erste Variante wurde in Südafrika entdeckt, als das Land seine dritte Sperrung durch die Wiedereröffnung von Schulen, Geschäften, Friseuren, Museen und Zoos erleichterte.

Beamte diskutieren seit Tagen über die Notwendigkeit zusätzlicher Einschränkungen in Tirol, einem beliebten Skigebiet. Laut Bundesbehörden wurden in Tirol 293 Infektionen mit der ansteckendsten Variante, die erstmals in Südafrika entdeckt wurde, bestätigt.

Die Regionalregierung hat am Montag eine Liste von Maßnahmen erstellt, die Aufforderungen zur Vermeidung nicht notwendiger Reisen, mehr polizeiliche Kontrollen des Tragens von Masken und sozialer Distanzierung sowie die Forderung nach negativen Antigentests vor der Nutzung der Seilbahnen und Skilifte enthalten .

Wenig später drängte die Bundesregierung Österreichns von allen nicht wesentlichen Reisen nach Tirol, das an Deutschland, Italien und die Schweiz grenzt, Abstand zu nehmen. Er forderte Leute, die in den letzten zwei Wochen in der Gegend waren, auf, sich testen zu lassen und diejenigen, die planen, von Tirol nach den anderen zu reisen Österreichn Regionen, die vor ihrer Abreise getestet werden sollen.

“Es muss alles getan werden, um zu verhindern, dass sich diese (viralen) Mutationen weiter ausbreiten”, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Österreichs allgemeine Lockerung der Beschränkungen ist bei weitem nicht vollständig. Personen, die zum Friseur gehen, müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 48 Stunden ist. In Geschäften sollten Kunden Vollgesichtsschutz anstelle von Stoffmasken tragen.

Restaurants und Hotels bleiben geschlossen und die Behörden sagen, dass sie diesen Monat nicht wieder öffnen werden. Grenzkontrollen sind vorhanden und Neuankömmlinge müssen 10 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden.

Österreichs Sperrung war seit dem 26. Dezember in Kraft. Während die Regierung erklärt hat, dass Österreich sieben Tage lang einem Infektionsniveau von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner so nahe wie möglich kommen muss, ist die Zahl immer noch erheblich höher – derzeit 104.

Die Entscheidung der Regierung, die Beschränkungen zu lockern, wurde kritisiert, und der Oppositionsführer argumentierte, dass die Wiedereröffnung von mehr als nur Schulen ein erhebliches Risiko darstellt.

