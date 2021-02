Xbox Game Pass wird bald fünf weitere Spiele verlieren

Momodora: Mondschein-Tagtraum

Laut der Xbox Game Pass-App werden bald fünf weitere Spiele den Dienst verlassen. Momodora: Mondschein-Tagtraum Vambrace: kalte Seele , undwerden alle den Dienst in Kürze einstellen. Die Xbox Game Pass-App unter Windows 10 zeigt, dass diese Spiele alle am 1. März gestartet werden. Sie haben also zwei Wochen Zeit, um die Erfolge zu sammeln, die Sie möglicherweise für diese Titel benötigen.

Beschreibung: Reverie Under the Moonlight ist der vierte Eintrag in der von Fans geliebten 2D-Plattformserie Momodora. Kombiniere und weiche deinem Weg durch ein verfluchtes Land aus, um eine Audienz bei der Königin zu suchen und das Böse zu zerstreuen, das alles Leben bedroht.

Momodora: Mondschein-Tagtraum verlässt Xbox Game Pass und Xbox Game Pass für PC. Die Windows 10-Version unterstützt keine Xbox-Erfolge. Es wird geschätzt, dass Sie zwischen 12 und 15 Stunden brauchen werden, um alle Erfolge dieses Metroidvania freizuschalten, und obwohl die Liste nicht zu anspruchsvoll erscheint, ist die Versuchen Sie das nicht einmal Um erfolgreich zu sein, müssen Sie das Spiel auf der Schwierigkeitsstufe “Wahnsinnig” durchspielen, nachdem Sie es auf “Schwer” geschlagen haben. Dies kann bei einigen zu Kopfschmerzen führen.

Beschreibung: "OXENFREE: DAS EMOTIONALE ABENTEUERSPIEL, DAS SIE WISSEN MÜSSEN" – IGN OXENFREE ist ein übernatürlicher Thriller über eine Gruppe von Freunden, die unwissentlich eine gespenstische Kluft öffnen. Spielen Sie als Alex, ein aufgewecktes junges Mädchen, das ihren neuen Halbbruder Jonas zu einer nächtlichen Party auf einer ehemaligen Militärinsel mitnimmt. Die Nacht nimmt eine schreckliche Wendung, während Sie geisterhafte Kreaturen aus der kryptischen Vergangenheit der Insel befreien. Wie Sie mit Ihren Freunden, den Ereignissen der Nacht und den Kreaturen, die Sie befreit haben, umgehen, liegt bei Ihnen.

Ohne Rindfleisch Sie sollten 10 bis 12 Stunden brauchen, um alle Erfolge freizuschalten. Dies ist in der verbleibenden Zeit problemlos möglich. Während alle 13 Erfolge auf dem Papier nicht überwältigend aussehen, wurden alle bis auf einen als vermisst markiert, sodass Sie vorsichtig sein müssen. Wenn Sie nicht aufpassen möchten, schauen Sie sich unseren hervorragenden an Oxenfree Walkthrough – Es beschreibt genau, was Sie tun müssen, um diese lästigen fehlenden Erfolge hervorzuheben. Oxenfree ist bereit, Xbox Game Pass und Xbox Game Pass für den PC zu verlassen. Das Spiel teilt eine Liste der Erfolge zwischen Xbox One und Windows 10.

Das Jackbox Party Pack 4

Beschreibung: Die größte und vierte Erweiterung dieses beliebten Brettspiel-Franchise umfasst die lebenslustige Fortsetzung Fibbage 3 und den neuen Spielmodus Fibbage: Enough About You; Überlebe das Internet-Online-Frameset. das Monster, das nach gruseligen Date-a-Thon-Monstern sucht; das Deranged Bracketeering Debate Match; und das einzigartige Civic Doodle Kunstset. Verwenden Sie Ihre Telefone oder Tablets als Controller und spielen Sie mit bis zu 16 Spielern und einem Publikum von bis zu 10.000!

Das Jackbox Party Pack 4 ist nur in Xbox Game Pass für die Konsole verfügbar und es sieht so aus, als hätten viele von Ihnen es auf Ihrer Karte und haben es noch nicht fertiggestellt. Der Grund für die relativ geringe Anzahl von Erfolgen liegt wahrscheinlich in Erfolgen, bei denen viele Spieler (in einigen Fällen 16 Spieler) einen Erfolg erzielen müssen. Für diejenigen unter Ihnen, die keine Freunde haben (einschließlich mir), gibt es eine Möglichkeit, diese Multiplayer-Erfolge mit Google Chrome freizuschalten. Weitere Informationen zu dieser Methode finden Sie unter Jackbox Party Pack 4 Exemplarische Vorgehensweise.

Vambrace: kalte Seele

Beschreibung: Vambrace: Cold Soul ist ein schurkenhaftes Fantasy-Abenteuer inmitten einer gefrorenen Landschaft. Planen Sie Ihre unterirdischen Expeditionen und begeben Sie sich dann mit Ihrem Heldenteam auf den Weg zur verfluchten Stadtoberfläche. Benutze einzigartige Kräfte, weiche gefährlichen Fallen aus, trotze seltsamen Begegnungen und überlebe tödliche Schlachten!

Vambrace: kalte Seele ist ein Play Anywhere-Titel, der zum Beenden von Xbox Game Pass und Xbox Game Pass für PC konfiguriert ist. Es wird geschätzt, dass das rundenbasierte Rollenspiel in etwa 15 bis 20 Stunden abgeschlossen sein kann, was es zum längsten Erfolg auf dieser Liste macht. Es sieht so aus, als wären die schwierigsten Erfolge sammelbare Erfolge, bei denen Sie während des Spiels Kostüme finden müssen. Um alle 26 zu finden, müssen Sie das Spiel mehrmals spielen, sodass nur die engagiertesten versuchen, dieses zu vervollständigen.

Mother Russia Bleeds, das im Xbox Game Pass für PC enthalten ist, jedoch keine Erfolge unterstützt, wird den Dienst ebenfalls am 1. März verlassen.