“Ihr Herz schlug auch” – Polen protestieren gegen strenges Abtreibungsgesetz

WARSCHAU, 6. November (Reuters) – Tausende Menschen haben sich am Samstag in Städten in ganz Polen versammelt, um gegen strenge Abtreibungsgesetze zu protestieren, nachdem der Tod einer schwangeren Frau die öffentliche Debatte über dieses Thema in einem der katholischsten Länder Europas neu entfacht hat.

Im Januar trat ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts in Kraft, dass Schwangerschaftsabbrüche aufgrund von Fehlbildungen des Fötus verfassungswidrig seien, was ein nahezu vollständiges Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen und weit verbreitete Proteste auslöste. Weiterlesen

Menschen mit Kerzen und Transparenten mit der Aufschrift “Nicht eine mehr” und “Gleichgültigkeit ist Mitschuld” marschierten am Samstag durch Dutzende von Städten und Dörfern, sagten die Organisatoren, darunter auch Pszczyna in Südpolen, wo die Frau lebte.

Aktivisten sagen, der Tod von Izabela, einer 30-jährigen Frau in der 22. Schwangerschaftswoche, deren Familie sagte, sie sei an septischem Schock gestorben, sei das Ergebnis des Urteils.

Izabela ging im September ins Krankenhaus Pszczyna, nachdem sie Wasser verloren hatte, teilte ihre Familie mit. Die Scans hatten zuvor zahlreiche Defekte des Fötus gezeigt. Aber die Ärzte weigerten sich, die Schwangerschaft abzubrechen, während der Fötus noch einen Herzschlag hatte.

Als ein CT-Scan zeigte, dass der Fötus tot war, beschlossen die Ärzte, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Die Familienanwältin Jolanta Budzowska sagte, Izabela sei auf dem Weg zum Operationssaal das Herz stehen geblieben und sie sei trotz der Bemühungen, sie wiederzubeleben, gestorben.

“Sein Herz schlug auch”, lauteten die Parolen auf den Transparenten und in Informationen der Protestorganisatoren.

“… das Anti-Abtreibungsgesetz in Polen tötet polnische Frauen. Es ist grausam, es ist erschreckend”, sagte eine Frau, die an einer Demonstration in Pszczyna teilnahm, in einem Kommentar des Privatsenders TVN24.

„Es ist unmenschlich und ich hoffe, dass diese Situation auf die eine oder andere Weise dazu beitragen wird, dass polnische Frauen nicht sterben müssen“, fügte sie hinzu.

Am Samstag veröffentlichte die Nachrichtenseite Onet.pl ein Interview mit dem Ehemann einer anderen Frau, von der er sagte, sie sei im Juni unter ähnlichen Umständen gestorben.

Die Regierung sagt, das Gerichtsurteil sei nicht an Izabelas Tod schuld, sondern eher ein Fehler der Ärzte. Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat zugesagt, Richtlinien herauszugeben, um klarzustellen, wann die Entlassungen legal sind.

“Ich habe den Landesarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe gebeten, solche Leitlinien zu veröffentlichen … Radio RMF FM.

Der polnische Präsident hatte letztes Jahr vorgeschlagen, das Gesetz zu ändern, um Abtreibungen in Fällen zu ermöglichen, in denen der Fötus nicht lebensfähig war. Im September wurde dem Parlament von einer Gruppe von Bürgern ein Gesetzentwurf vorgelegt, der ein vollständiges Abtreibungsverbot einführt.

“… ändern wir endlich das Gesetz, das Frauen tötet, Familien von Müttern, Ehefrauen und Schwestern beraubt”, sagte Agnieszka Dziemianowicz-Bak, eine linke Abgeordnete, vor den Protesten der Nachrichtenagentur PAP.

Berichterstattung von Anna Koper; Redaktion von Rosalind Russell

