England eröffnet Frauen-EM gegen Österreich im Old Trafford

MANCHESTER, England (dpa) – Der Traum von Englands Spielerinnen ist es, dass Old Trafford im kommenden Juli in ihrem ersten EM-Spiel der Frauen gegen Österreich 76.000 Sitzplätze hat, bevor sie vor 90.000 Fans im Wembley-Stadion den Pokal in die Höhe heben.

“Bei einem Gastgeberturnier zu spielen ist der Höhepunkt Ihrer Karriere”, sagte die englische Verteidigerin Lucy Bronze bei der Auslosung des Turniers im nächsten Jahr am Donnerstag gegenüber The Associated Press. „Es gibt nichts Besseres, als vor einem lokalen Publikum zu spielen und am Ende möglicherweise einen Pokal zu holen. Als englisches Team träumen wir alle davon.

Aber zunächst muss England, das das Halbfinale der EM 2017 und der WM 2015 und 2019 erreicht hat, aus der Gruppe A aufsteigen das Viertelfinale der WM 2019, bevor es nach Southampton gegen Nordirland antritt, das sich erstmals für ein Frauenturnier qualifiziert hat.

In der Gruppe herrscht eine familiäre Atmosphäre. Auch England, Nordirland und Österreich befinden sich derzeit in derselben WM-Qualifikationsgruppe. England besiegte Nordirland am vergangenen Wochenende im Wembley-Stadion mit 4:0.

Die weiteste Distanz, die die Engländerinnen bei einem Turnier erreicht haben, ist der Vize-Europameistertitel 1984 und 2009. Diesmal hoffen sie, dass der Heimvorteil hilft, ebenso wie bei den Herren, die im Juli das EM-Finale erreichten.

“Wenn das Publikum da ist, wird es unsere zwölfte Frau sein”, sagte die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman. “Wir wollen einfach nur mit den Fans in Kontakt treten und sie uns helfen lassen, eine großartige Leistung zu erbringen.”

Wiegman holte zuvor die Trophäe – zusammen mit seiner Heimat Niederlande im Jahr 2017 – bevor er sie 2019 ins WM-Finale führte und gegen die USA verlor. Bei der Auslosung der EM 2022, die gegenüber dem Old Trafford von Manchester United stattfand, kamen die Niederlande zusammen mit Schweden, Russland und der Schweiz in die Gruppe C.

In der Gruppe B haben die Deutschen die Chance, sich an Dänemark zu revanchieren, das 2017 im Viertelfinale 22 Jahre als Europameister beendete.

“Man bekommt keine hochbegabten Titel mehr”, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. „Im europäischen Fußball sind wir so nah beieinander. Wir haben so viele tolle Nationalmannschaften, die sich im Frauenfußball so stark entwickelt haben. So können acht oder neun Teams dieses Turnier gewinnen, da bin ich mir sicher. Und wir wissen auch, dass man im Fußball ein bisschen Glück braucht, also sind wir damit zufrieden.

“Aber wir wollen anerkannt werden und als Deutschland wollen wir damit die Europameisterschaft gewinnen.”

Zur Gruppe B gehören auch Spanien und Finnland – und nur die beiden Erstplatzierten ziehen ins Viertelfinale ein.

“Das ist die stärkste und schwierigste Gruppe”, sagte Spaniens Trainer Jorge Vida.

Frankreich trifft in der Gruppe D auf Italien, Belgien und Island, während es auf wenig Unterstützung von den Einheimischen wartet.

“Ich freue mich unglaublich, hier in England die EM zu spielen. Dieses Land ist die Wiege des Fußballs”, sagte Frankreichs Trainerin Corinne Deacon. “Es gibt großartige Spielfelder, großartige Stadien und ich denke, es wird auch große Zuschauerzahlen geben, aber wir wissen, dass die Engländer Frankreich nicht unterstützen werden, also hoffen wir, dass französische Fans auf der Tribüne sein werden.

Das Finale findet am 31. Juli im Wembley-Stadion statt – nachdem es wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurde.

