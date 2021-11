Neuer PS5-Bericht beunruhigt PlayStation Plus-Abonnenten

Ein neuer PS5-Bericht hat gute Neuigkeiten für alle außer PlayStation Plus-Abonnenten auf der Konsole. Anfang des Jahres haben wir berichtet, dass die PS5 CBOMB / CMOS-Probleme hatte, was bedeutete, dass Sie, wenn der Akku Ihrer Konsole leer ist, in einer hypothetischen Zukunft, in der Server PSN nicht mehr existieren würden, alle Möglichkeiten zum Spielen digitaler Spiele verlieren würden. Vor ein paar Monaten wurde dieses Problem jedoch behoben, dachten zumindest PlayStation-Fans. Obwohl Sony das Problem dieses Jahr behoben und hauptsächlich das Problem behoben hat, ist es nicht vollständig behoben.

Während es auf Twitter abgespielt wird, haben physische PS5- und PS4-Spiele, die Probleme bei der Installation auf einer Konsole mit leerem Akku hatten, keine Probleme mehr. Dies gilt auch für digitale Spiele auf PS4 und PS5. Sie gilt nicht für PlayStation Plus-Spiele oder mit anderen Worten für Spiele, die Sie über PlayStation Plus auf Ihrer Konsole haben.

Wenn Sie jetzt das Kleingedruckte von PlayStation Plus lesen, werden Sie wissen, dass Sie keines der Spiele besitzen, die Sie über dieses herunterladen. Sie haben grundsätzlich verlängerte Mieten. Aus diesem Grund verlieren Sie den Zugriff auf diese Spiele, wenn Ihr Abonnement abläuft. Es macht also Sinn, dass PlayStation Plus-Spiele nicht funktionieren, wenn der Dienst wegfällt. Das heißt, es ist immer noch nicht ideal.

Viele zahlen für PlayStation Plus, um Spiele online zu spielen. Es gibt jedoch PS4- und PS5-Spiele, bei denen die monatlichen kostenlosen Spielgebühren bezahlt werden. Und das ist natürlich gut. Sie bekommen immer das, wofür Sie bezahlen. Beachten Sie jedoch, dass Ihr Zugriff auf diese Spiele eingeschränkt ist.

TL; DR, – Physische PS5-Spiele, bei denen es zuvor Probleme bei der Installation gab, werden jetzt installiert und funktionieren ordnungsgemäß – Physische PS4-Spiele werden installiert und funktionieren ordnungsgemäß – Digitale PS5- und PS4-Spiele laufen jetzt mit leerem Akku – PS Plus-Spiele funktionieren nicht mit leerem Akku – Spielt es? (@DoesItPlay1) 2. November 2021

Für weitere Informationen rund um PlayStation, einschließlich der neuesten Nachrichten zu PS4, PS5, PlayStation Plus, PlayStation VR und PlayStation Now, klicke auf Hier oder sehen Sie sich alternativ die unten aufgeführten relevanten und aktuellen Links an: